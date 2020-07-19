東華三院150周年展　廣華醫院百年牌匾亮相　近日因疫情停開　

發展局黃偉綸今日（19日）發表網誌，稱古物古蹟辦事處與東華三院文物館共同策劃「百載築蹟─東華三院文物館與文物保育」展覽，展出逾70件展品，包括自1911年起懸掛在廣華醫院大堂正門的「廣華醫院」牌匾。 有關展期至9月23日。不過黃偉綸表示，由於近日疫情嚴峻，場館現時暫停開放。

發展局局長黃偉綸（左二）早前與東華三院主席文頴怡（右二）、發展局文物保育專員任浩晨（右一）、古物古蹟辦事處（古蹟辦）館長（歷史建築）伍志和（左一），參觀「百載築蹟—東華三院文物館與文物保育」展覽。（發展局網站）

黃偉綸說，今年是東華三院150周年，古蹟辦與東華三院文物館共同策劃「百載築蹟─東華三院文物館與文物保育」展覽，介紹東華三院保育本地歷史文化和建築的工作等。

展品有超過百年歷史

古蹟辦館長（歷史建築）伍志和表示，今次展覽中，將會展出1911年起懸掛在廣華醫院大堂正門的「廣華醫院」牌匾，展覽亦展示了當時置於醫院大堂的擺設，其場景佈置根據原有佈局搭建，家具全是古董，有超過百年歷史，是當時著名的華商和南北行送贈，其中擺放五供的桌子，便刻有宣統三年（即1911年）的字樣。

伍志和說，廣華醫院在當年10月9日開幕，故可能是清朝最後一幢開幕的建築。黃偉綸又指，為方便居於九龍和新界的市民求醫，廣華醫院在1911年落成，是九龍興建的第一所醫院。

古蹟辦館長（歷史建築）伍志和介紹，展覽展示1911年起置於廣華醫院大堂的擺設，其場景佈置是根據原有的佈局搭建，家具有逾百年歷史，是當時華商和南北行送贈的。（發展局網站）

圖中廣華醫院牌匾是展覽重點展品之一。牌匾自1911年起懸掛在廣華醫院大堂的正門。（發展局網站）

展出「小婦人」信函

黃偉綸又指，其中一個展品是1922年一位自稱「小婦人」所寫的信函。當時「小婦人」有見廣華醫院中醫贈診不贈藥，致函呼籲醫院施贈中藥，並多次捐款。東華醫院總理後來發起募捐，最後用籌得的善款，並加上「小婦人」的捐贈購置舖位，以租金收入撥作施贈中藥的經費。

此外，展品還包括廣華醫院入院總冊、醫院則例、印有東華三院的玻璃奶瓶、東華義莊租價列木刻等。今次展覽亦會展出廣福義祠屋脊的三維打印模型。

展期至9月23日

展覽安排於九龍公園香港文物探知館舉行，展期至9月23日。不過，由於近日疫情嚴峻，探知館暫停開放，展覽亦受影響。