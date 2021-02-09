聯合醫院27歲男病人確診　採樣護士無戴面罩須檢疫　再有病人離世

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-09 17:03

本港新冠肺炎病毒疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（9日）公布新增26宗確診個案。其中聯合醫院一名27歲男病人確診，他昨日因發燒送入急症室，病毒測試呈陽性，之後轉往隔離病房治療，情況穩定。一名護士協助採集鼻咽樣本時無戴面罩，被界定為緊密接觸者須隔離檢疫。 另外，一名82歲確診患者經治療後已有病毒抗體，惟上月底氣促、病情持續惡化，昨因自身疾病離世。累計有181名確診病人在公立醫院離世，連同其他在醫院外逝世的患者，本港累計187人染疫後不治。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(資料圖片／羅君豪攝)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代，聯合醫院一名27歲男病人確診，因發燒送入急症室，病毒測試呈陽性，之後轉往隔離病房治療，情況穩定。經接觸追蹤調查後，發現一名護士協助採集鼻咽樣本但無戴面罩，被界定為密切接觸者須隔離檢疫，但無病人被列為密切接觸者，調查工作仍進行中，醫管局再次提醒員工，任何高風險治療程序，都要戴全套個人防護裝備。

另外，一名82歲有長期病患女病人，個案編號#6887，去年12月5日確診入住威爾斯親王醫院隔離治療，經治療後已有病毒抗體，上月12日撤隔離令，翌日轉至沙田醫院繼續治療。不過她於上月31日因氣促送回威爾斯親王醫院，病情持續惡化，至昨日下午6時5分，因自身疾病離世。累計共181名確診病人在公立醫院離世。連同其他在公立醫院外離世的個案，本港爆發疫情以來已有187人不治。

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