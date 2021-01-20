FinTech｜恒生提供模擬數據　支持科技園公司的銀行虛擬實驗室

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-20 21:12

恒生銀行（0011）宣布，成為首間銀行率先支持科技園公司的銀行虛擬實驗室，在策略性合作的基礎上共同推動金融科技方案的發展，以及香港銀行業的創科未來。

恒生指，在該銀行虛擬實驗室中，恒生提供模擬的銀行數據和相關應用程式介面（API）的資料，以協助模擬銀行服務的場景，例如客戶對不同銀行服務和產品的喜好及使用情況。技術開發人員通過融合和使用該些虛擬實驗室的模擬銀行數據及API，便可測試和驗證他們新設計的金融科技方案，以推動更多與銀行的創新金融科技協作。

恒生和參與計劃的創科公司可在此沙盒，利用模擬銀行數據和API進行產品或方案的概念測試，藉此了解可否解決特定的業務問題。虛擬銀行實驗室讓恒生減省過往需時與潛在合作夥伴建立數據安排以認證新方案的可行性，同時亦可更有效促進銀行與來自不同行業夥伴的合作，讓該行客戶受惠於跨行業帶來的合作成果。對於參與虛擬實驗室的公司而言，大型的模擬銀行數據讓他們可更全面地了解銀行服務，從而有助啟發其在開發金融科技產品及方案的潛力和創造力。

此外，恒生將透過科技園公司的環球創業飛躍學院（Global Acceleration Academy，簡稱 GAA）即將推出的「銀行、金融服務及保險業加速器（BFSI Accelerator）」，物色合適的創新方案，以配合銀行所需。BFSI Accelerator會就提升營運效率、客戶體驗、財富管理及監管合規等四方面，為金融企業與科技園公司網絡中的千個創科公司和解決方案進行配對。創科公司透過為銀行提供度身訂造的方案將有助提升各項銀行服務，為客戶提供不同的金融產品及服務，以滿足客戶不斷轉化的需求。

雙方於AI及區塊鏈等層面接軌

恒生銀行營運總監陳梁綽儀表示，期待與科技園公司銀行虛擬實驗室的夥伴緊密合作，並創造更多創新意念，歡迎不同行業的公司加入該平台，共同𢹂手拓展更多元化的業務。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，透過促進跨界別的合作，包括將恒生銀行，與專注人工智能、區塊鏈、網絡安全和數據分析等深科技領域的金融科技初創接軌，能發揮行業優勢，成就本地、大灣區及不同地區金融行業的未來。