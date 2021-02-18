領取綜援│1月約22.5萬人領取　較12月增177宗　按月升幅為0.1%

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-18 17:38

社會福利署今日（18日）發表最新的領取綜合社會保障援助個案數字。1月底領取綜援的個案總數有約22.5萬人，1月份整體領取綜援的個案較去年12月份增加177宗，按月升幅為0.1%。 其中失業類別個案持續升至上月的19,766宗，數字較去年同期增加約57.0%。

社署發表最新的領取綜援個案數字，1月份整體領取綜援的個案總數有約22.5萬人，較去年12月份增加177宗，按月升幅為0.1%。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社署公布最新數字，1月底領取綜援的個案總數有225,072宗，受助總人數為318,742。

低收入類別的個案按月跌幅為1.2%，有2,491宗。年老類別個案下跌0.3%，有130,310宗。

失業類別個案持續上升

失業類別個案持續上升，1月份按月上升1.3%至19,766宗，數字較去年同期增加約57.0%。失業類別個案的申請數字則按月下跌11.2%，至上月的928宗，數字較去年1月的479宗增加約93.7%。

至於健康欠佳類別個案就上升0.5%，有26,186宗。而永久性殘疾類別個案上升0.3%，有17,435宗。單親類別個案上升0.1%，有24,790宗。