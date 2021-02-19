DSE改革｜中文科新增作文擬限550字　教師料免考生鬥長博高分

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-19 22:47

教育局早前公布已就高中核心科課程及評估訂定改善方案，料最快會在2021年9月新學年的中四級實行。教育局今日（19日）舉辦首場「優化高中中國語文科簡介會」，向高中老師講解改善方案細節。 有參與簡介會的中文科教師透露，局方稱日後中文科可沿用現時教科書，但考核及校本評核的分數比重，預計最快要今年5月至6月才出爐。據知，中文科作文新增部份會較現時綜合卷貼近生活，另設字數上限，防止考生「愈作愈長以爭取高分」。

教育局早前公布已就高中核心科課程及評估訂定改善方案，料最快在2021年9月新學年的中四級實行。局方舉辦首場「優化高中中國語文科簡介會」，向高中老師講解改善方案細節。（資料圖片／鄭子峰攝）

卷二延長45分鐘增「實用寫作」部份

教育局首場「優化高中中國語文科簡介會」今日下午以網上形式舉行，400個名額早前已額滿。有參與教師形容簡介會讓教師「清楚理念，但（考評）比重未說清。」兩小時簡介會先由教育局代表講解日後課程框架，包括必修及選修部份的調整、公開試考卷須重組，以及為非華語生提供調適安排；之後一小時屬教師提問環節。

教育局早前公布的改善方案建議，中文科文憑試將由現時四份卷別，減至兩份，只保留卷一閱讀及卷二寫作，其中卷二會延長45分鐘考試時間，新增「實用寫作」部份。

據知，新增「實用寫作」部份會貼近生活主題，設字數上限為500至550字，「命題寫作會保留，但日後只需完成單一寫作任務，相信會較簡易」。至於字數設上限，有教師估計局方想避免現時「不少考生愈作愈長，以爭取高分」的惡性循環。

教育局早前公布已就高中核心科課程及評估訂定改善方案，料最快在今年9月新學年的中四級實行。（資料圖片／鄭子峰攝）

教師促盡快公布各卷別及不同部份評分比重

該教師認為，雖中文科改革「沒通識科複雜」，但強調考評佔分比重、校本評核安排對教學十分重要，批評教育局至今未公布文憑試卷別及不同部份的評分比重詳情，亦沒提供試題樣本作參考，令教師難作調整，「整個課程比重未有，校本評核總分未知，感覺上是教育局很理想地想教師將刪走部份保留，自行調整將有意義的部份融入日後課程，但要明白老師都需時思考如何調整。」