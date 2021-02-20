第二輪指定檢疫酒店計劃今展開　增4間酒店　有6間酒店曾誤收費用

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-20 23:53

公務員事務局局長聶德權今（20日）表示，指定檢疫酒店今天開展第二輪計劃，連同4間新加入酒店，共有36間酒店提供約1萬個房間，予中國以外地方到港的檢疫人士。 而首輪計劃中有6間酒店誤收房間清潔或消毒費用，而有關費用是由政府承擔，當局要求酒店向旅客致歉和退款。

聶德權在社交網站Facebook表示，指定檢疫酒店今日開展第二輪計劃，為期60天。今次有4間新加入酒店，合共36間酒店提供約1萬個房間，予須從中國以外地方到港的檢疫人士選擇。他指新一輪計劃有所改善，因應市場對不同價格酒店的需求，會大幅增加房價較低的酒店數目。

指定檢疫酒店今天開展第二輪計劃，連同4間新加入酒店，共有36間酒店提供約1萬個房間。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他提到，有市民向他反映，首輪計劃中有酒店收取確診者的房間清潔或消毒費用，他表示十分關注，因為有關費用會由政府承擔，調查後發現有6間酒店誤收費用，當局立即要求相關酒店修正錯誤，就事件向旅客致歉，並且退款。

指定酒店計劃第一期由去年12月22日全面實施，至昨日結束。期間酒店共找出82宗確診個案，當中70宗通過第12日的檢測發現，有8宗通過第19日檢測發現，其餘4宗因不適送往醫院後確診。同期在機場以咽喉及鼻腔合併拭子樣本測試而確診有106宗個案。

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