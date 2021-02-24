財政預算案｜財赤2576億　預告未來5年續見紅　專家稱屬期望管理

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-24 18:32

財政局局長陳茂波今日發表最新一份財政預算案，預計2020年財政年度赤字錄得2,576億元，創有紀錄以來新高。

他指，過去一年為應對疫情和紓困而大幅增加開支，兩年內財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。陳茂波預計，下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1,016億元，相等於本地生產總值3.6%。

陳茂波表示，經營帳目在中期財政預測期間五年均會錄得赤字。

模型預測未來5年續錄赤字

陳茂波預計，香港經過十五年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。經營帳目在中期財政預測期間五年均會錄得赤字，2021/22年度的經營赤字超過1,400億元，主要是逆周期措施所致，其餘四年的經營赤字則介乎224億至407億元。

政府提到，赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。政府的經常開支由1997/1998年度約1,500億元增加至2020/21年度約4,700億元，增幅超過兩倍。

會計界愛心同盟執行主席林智遠指，政府預計2021/22年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%，是有能力做到（資料圖片）

赤字較政府及市場預期低

會計界愛心同盟執行主席林智遠指，今年特區政府的財政赤字較政府及市場預期低，有可能是政府未有預計到股票印花稅收入大幅增長。他笑言，「特區政府一向財赤估大啲、盈餘估細啲」。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，財政赤字與他早前預估相若，「神奇之處」在於政府在「防疫抗疫基金」花費逾3,000億元，赤字僅約2,500億元，反映今年經濟未至於太差。徐家健相信，目前2,576億元赤字屬政府預估數字，相信重新估算後將會少於2,500億元。徐家健更提起曾俊華任職財政司司長的時期，政府擅於「期望管理」，經常估錯、偏離數字，甚至預估赤字但最終錄得盈餘。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，目前2,576億元赤字屬政府預估數字，相信重新估算後將會少於2,500億元。（資料圖片/黃寶瑩攝）

2021年赤字或較預期少

對於2021年的財政赤字預計為1,016億元，徐家健認為2021年的赤字更難預算，始終未知疫情會否再次爆發，疫苗的成效屬未知之數。不過，徐家健相信即使疫情再次爆發，政府及企業均有面對疫情的經驗，而政府的紓困措施亦會逐漸削減，他認為經濟不會比之前差。若然經濟好轉，相信2021年赤字會較預期少。

陳茂波預計，今年香港經濟恢復正增長，料今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。徐家健認為在去年的低基數下，今年要做到3.5%至5.5%的經濟增長並不難，目前主要視乎疫情控制，一旦政府開放通關後，他很有信心經濟可以迅速復蘇。

林智遠亦相信香港未來有能力做到3.5%至5.5%的經濟增長。他提到，「防疫抗疫基金」及早前的各項紓困措施，涉及超過3,000億元，對本地生產總值的支持估計已高於5%。另外，四大產業之中，金融服務業的生產總值應不跌反升；貿易及物流和專業服務等的影響不太大。

政府宣布派發5,000元消費券，有望刺激本地旅遊業。（資料圖片）

派消費券為支援本地旅遊相關

唯一令人擔心的是旅遊業，旅遊業仍然是經濟復甦的關鍵。他認為，旅客來港數字仍然是對旅遊業的挑戰，目前只能夠依靠「內循環」支撐行業。他估計，特區政府已經假設旅遊業無法恢復，政府更加要考慮到旅遊業佔本港6%的就業人口，一旦成為失業人口將對本港財政增加壓力。

林智遠相信，是次政府宣布派發5,000元消費券，正正是希望刺激消費，帶動本地旅遊業。不過，他認為派發消費券比派發現金本質上大致相同，個人而言傾向派發現金，皆因派發消費券有更高的行政成本，要留意會否對使用消費券的時間設限。但總括而言，他亦支持向市民派發消費券。

今年本港經濟不景氣，或對明年稅收造成影響。林智遠則認為未必會有太大影響，因為薪俸稅及利得稅的波動性相對不大，主要是視乎印花稅及賣地收入。然而，根據早前同盟訪問業內多名會計師，發現800多名受訪者之中，有58%人認為無須進行稅制改革，原因是會計師認為稅制改革方向主要是從消費稅入手，或傾向是劃一稅率，縱使加大稅收，但最終對加強扶貧是作用不大。