疫苗網上預約3月1日再次開放　張建宗：疫情有上升趨勢　令人憂慮

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-28 11:10

政務司司長張建宗指近日出現餐廳群組感染個案之外，社區持續存在源頭不明的個案，疫情仍然反覆，甚至有上升趨勢，令人憂慮，市民必須保持警惕，注意個人衞生，盡量不要群組聚集；香港經濟要早日復蘇，市民回復正常生活，做好遏制疫情工作及全港市民盡快接種疫苗至關重要。 網上預約系統會於明天(3月1日)上午九時起再次開放，接受市民預約；另外，德國生產的復必泰﹙BioNTech﹚疫苗的第一批585,000劑已於昨日(2月27日)抵港。政府將會盡快開放網上預約。

(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，新冠疫苗接種計劃已經展開，行政長官連同多名司局長已於上周一﹙2月22日﹚率先接種首劑科興(Sinovac)疫苗，以增強公眾對疫苗的信心。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

而五個優先接種組別的市民於上周開始，可預約接種科興(Sinovac)疫苗，反應相當踴躍，首兩周的預約已額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗；而至昨日（2月27日）共有約7 000位市民接種科興(Sinovac)第一劑疫苗。自2月22日以來累計超過13,600位人士接種了第一劑疫苗。

將於將軍澳、屯門及葵青增3間疫苗接種中心



張建宗表示，網上預約系統會於明天﹙3月1日﹚上午九時起再次開放，接受市民預約。除了現時的5間社區疫苗接種中心讓市民接種科興(Sinovac)疫苗外，政府亦將會額外增加三間位於將軍澳、屯門和葵青的疫苗接種中心，令總數增至八間，連同醫院管理局轄下18間普通科門診診所，接種名額合共20萬個，新增三間疫苗接種中心於3月6日開始運作。

他又提醒，若市民需要協助網上預約，可於120間郵局或公共屋邨180間辦事處尋求協助。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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另外，參與接種計劃的私家醫生本星期中開始為屬於優先組別的市民接種科興(Sinovac)疫苗。政府將於明天上載這些診所名單到「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」專題網站，市民可瀏覽獲取資訊，直接聯絡私家醫生診所，無需經網上預約。