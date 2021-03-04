酒樓騰人手專執枱　冰室員工指爆場時困難：有客舉手唔通當睇唔到

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-04 16:42

K11 MUSEA「名潮食館」連環爆疫，港府收緊食肆營業安排，要求由今（4日）起設立「執枱專員」及提高換氣率，有酒樓騰出人手專責執枱，亦有冰室員工則指，餐廳會配合政府要求，但實際上亦有難度，尤其是午市「爆晒場」時，則較難明確分工，「個客舉手，我係做執枱（專員）嘅，唔通當睇唔到咩？無理由咁樣服務㗎嘛。」

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位於旺角的倫敦大酒樓，早市時段食客眾多，酒樓副總經理蘇萬誠表示，會安排兩至三位侍應化身「執枱專員」，並帶上橙帶識別，負責收拾食客用完的餐具，至於開枱擺位、落單、上菜等工作，則由其餘員工負責。他指，早市及午市交替期間，翻枱率最高，執枱工作最為繁忙，會視乎情況「機動式」加設數名「執枱專員」，「入去洗個手，戴返手套同橙帶，幫手執埋枱，隨時應變。」工作量會否大增？他指，「張枱本身都要執，不過依家編更就緊湊啲咯。」

他又指，酒樓第三波疫情有安排執枱專員，由於已累積經驗，今日運作情況順暢，但或致食客稍為不便，「要等到食完晒先一次過執，好似回復到五、六十代咁，埋單要計蒸籠。」

現場所見，「執枱專員」會於食客離開後「收拾殘局」，並將餐具碗碟、枱布等一併收進大鐵盤，再放至餐車等待清洗，事後亦有用滾水清潔大鐵盤，其餘侍應則會換上已清洗的枱布及餐具，工序分開，未有互相交疊。上菜方面，則由推著點心車的侍應負責，或由食客自行領取

政府亦要求食肆加強空氣流通至每小時換氣率達6次，或設置空氣淨化設備，蘇萬誠表示，已接洽相關公司查詢，但由於港府尚未有明確指示」，「暫時未知道要加幾多部先符合標準。」他續指，有關需要將大增開支，預計數十萬元起跳，蘇萬誠形容是屋漏兼逢連夜雨，大嘆無奈，「生意已經冇得做，仲要畀多筆。」

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88歲的陳先生與家人到場飲茶，他指，自疫情以來已減少外出用膳，「都係間唔中出去飲餐茶」，他指食肆設執枱專員，可令食客較為安心，自己亦會於非進食時盡量佩戴口罩；另一食客吳太則指，支持餐廳設專人執枱，她又指，落單以外，較少機會與侍應接觸，故亦不太擔心。

另一間冰室員工則指，實際執行上有難度，區小姐表示，餐廳一直有妥善分工，包括安排兩名員工專責執枱及落單，其餘則負責上菜，但繁忙時段「爆晒場」，食客眾多，則較難明確分工，「個客舉手，我係做執枱（專員）嘅，唔通當睇唔到咩？無理由咁樣服務㗎嘛。」唯有清潔雙手後再為食客落單，她續指，明白政府出發點是防疫，「會盡量配合，但有時候都無辦法。」

她又指，部分面積較細、較少員工的食肆亦難切實執行，「無理由請多個人㗎嘛。」區小姐又提到，食客亦有可能染疫而不自知，「就好似個客嗌碟雞飯，吐晒骨頭喺枱面，我哋執嗰陣都有風險。」