確診食肆大廈｜3餐廳上榜　患者曾訪飛行總會餐廳、利舞臺翠亨邨

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-07 22:01

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（7日）公布單日新增16宗確診，其中5宗源頭不明，累計個案增至11,091宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有73歲退休婦潛伏期或傳染期內曾到利舞臺廣場翠亨邨、九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會及九龍仔業主會。 根據資料，這位無源頭的73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有向中醫求診，拖至3月5日才到社區檢測留樣本，其後確診。

今日新增16宗確診，當中有5宗源頭不明。根據衞生署資料，編號為11087的73歲女子家住華景山路海峰花園1座，她在3月1日病發，潛伏期及傳染期曾到訪3處食肆，包括2月27日曾到訪九龍仔業主會，2月28日曾到訪九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會餐廳，3月1日曾到銅鑼灣利舞臺廣場翠亨邨。

根據衞生署昨日記者會上公布的資料，她還曾在2月25日到訪葵涌百分百、2月23日到訪圓方正斗粥麵、而2月22日曾去又一城的COVA。

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