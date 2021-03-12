URSUS Fitness爆疫｜群組共64人染疫　全港健身中心員工強制檢測

撰文： 鄭秋玲 袁澍 最後更新日期： 2021-03-12 17:34

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（12日）公布，新增60宗確診，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗，該群組已累計64人確診。另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關。張竹君表示，今次爆疫影響廣泛，局方將向全港健身中心員工發強制檢測公告，並特別呼籲公司企業負責人配合追蹤調查。 據紀錄，今日增60宗個案，為1月27日的60宗紀錄後的大反彈。張竹君表示不希望是第五波疫情，但因牽連層面廣及傳播快，有個案由接觸到發病時間好短，不排除這幾天會有幾代傳播。

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今日增60宗確診 URSUS Fitness佔47宗

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，今日新增60宗確診，輸入個案佔6宗，本地無源頭個案佔5宗，其餘49宗均屬於URSUS Fitness群組，包括40名顧客、7名員工及其緊密接觸者，該群組至今累計有64人確診，截至昨日有360名緊密接觸者送入檢疫中心，另有450人須檢測。最早發病個案為3月6日，為一名顧客，但是否源頭仍待調查。

另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關。無源頭的初步確診個案中，有一宗亦涉及健身中心，ONE Personal Training的一名34歲女健身教練，3月11日起喉嚨乾，曾於3月8日檢測呈陰性，3月10日最後一天上班，由於未知源頭，要追蹤7天前緊密接觸者，約30多名同事及幾十位學生，部份須檢疫。

爆發原因方面，張竹君提到，情況包括他們運動時無戴口罩、有十多人組班運動、大部份員工受感染等，由於不少確診個案都是港島區，銀行、金融、律師行都受牽連。張竹君指，有不少個案是一、兩日內發生，有不少社交活動，如去酒吧、食飯、到訪朋友家等，難記得所有活動，故須大家合作。

▼多間健身中心因涉Ursus Fitness群組關門▼

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所有健身室職員須強制檢測

張竹君表示，今次健身室爆疫影響很多健身室，局方將會發強制檢測公告，要求所有在健身室工作人士須於3月14日前檢測，公告前所做檢測結果不會獲接納。

張竹君特別呼籲，今次爆發牽涉多個工作地方及家人，促市民配合追蹤調查，尤其是公司企業負責人，當局有需要會按法例賦權，索取樓層座位、工作人員名單、聯絡號碼等。

張竹君表示，留意到已有第二代、第三代傳播，即未有到過健身室人士亦確診，今日未能公布須強制檢測大廈名單，因數量太多，要待稍後新聞公佈。

單日確診數創44天新高 不排除有幾代傳播

被問到是否已踏入第五波疫情，張竹君表示，「唔希望係第五波嘅開頭，希望盡量控制到。」但因牽連層面廣及傳播快，由發現一宗起好快便陸續出現有關連個案，可能在URSUS Fitness已傳播了幾日，有個案由接觸到發病時間好短，只有一至三天，不排除這幾天會有幾代傳播。由於健身中心有顧客名單，有助追蹤。

據紀錄，本港自1月28日起單日新增個案數字稍回落，有7日更錄單位數，惟趨勢反覆，今日增60宗個案，為1月27日的60宗紀錄後的大反彈。