URSUS Fitness爆疫｜疫陷中環　白領趕到愛丁堡廣場排長龍檢測

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-12 18:54

西營盤Ursus Fitness新冠肺炎群組今日（12日）繼續擴大，涉及不少中環精英，包括在中環工作的銀行家、律師等。政府在愛丁堡廣場安排3輛流動檢測車，提供免費檢測，今日傍晚人龍一度延伸至愛丁堡停車場。有健身中心職員一同前來檢測，又強調中心復業後一直有加強衞生，要求客人必須配帶口罩，「唉，有人中咗都無辦法」，不希望再停業。

宜家個環境，無論面對經濟定疫情都要有好嘅體魄，好吃力。 疑放棄投身健身業的黃先生

▼愛丁堡廣場檢測車大排長龍▼

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，部分個案涉及銀行家、律師等，大多的工作地點在中環；另政府要求全港健身中心職員要在本月14日前或之前完成檢測。政府在愛丁堡廣場安排3輛流動檢測車，配合檢測需要，中午時人龍一度延伸至愛丁堡停車場。有健身中心職員一同前來檢測，盼全公司同事可在今明完成檢測。

健身中心員工第三次檢測：部分外籍客不戴口罩

在中環連鎖健身中心工作的葉小姐，與同事前來。她自上月復業後至今日，已經第三次做檢測，感嘆說：「我哋做清潔已經好好，又要求啲客一定要戴口罩」，但承認有部分外籍客人不喜歡戴口罩。她無奈道：「唔知啲細啲健身中心係點，又唔知個堆人惹到邊啲人。唉，有人中咗都無辦法。」

會否擔心健身中心需要再度停業？葉小姐坦言「梗係唔想、唔好啦」，指生意才剛剛恢復，「就算我哋停業有人工收，但人始終都係要返工㗎。」她又透露，公司約80名同事將放今日及明日完成檢測。

一名不願意上鏡的健身中心教練對於或會面對停業感憤怒，「希望（政府）會畀返啲補貼。

擱置健身業界發展 兼職幫補

黃先生有上健身中心習慣，雖然無到過涉事的數間健身中心，但始終對疫情擔心，故經過便做檢測。他擔心健身中心停業，「宜家個環境，無論面對經濟定疫情都要有好嘅體魄，好吃力。」

事實上，黃先生在疫情前有意投身健身業界發展，已考取牌照，「一路受疫情拖延，暫時擱置」，並以其他兼職幫補生計。

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