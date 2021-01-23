抗疫一年．專訪｜梁卓偉：港立清零目標因兩大醒覺　打好仗再問責

撰文： 張美蘭 最後更新日期： 2021-01-23 09:00

新型冠狀病毒去年初於武漢爆發，同月23日香港終告失守，錄得由武漢輸入首宗確診個案。至今一周年，世紀疫戰未見終點，本港防疫堡壘卻一次次遭重挫，現時仍受第四波疫情煎熬。 香港大學醫學院院長梁卓偉，過去一年以政府專家顧問身份進言，惟外界批評政府抗疫反應緩慢、漏洞處處。他接受《香港01》專訪，以公共衞生專家視覺評價政府四大抗疫範疇，包括追蹤、檢測、檢疫、隔離，直言最不濟是個案追蹤工作，「不是十分有效」。他說近期港府終以「清零」為目標，相信源於兩大醒覺，第一是與旅遊氣泡煞停，其次是第四波疫情橫行，市民抗疫疲憊，痛定思痛，社會冀走出抗疫黑暗隧道。政策飽受抨擊，梁卓偉認為問責檢討應待打好仗後，「抗疫馬拉松跑咗三分二，你會唔會望返轉頭？」 【抗疫一周年系列報道之四】

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本港首宗新冠肺炎確診是武漢乘搭高鐵到港的39歲男子，自此掀開戰幔，抗疫一周年，至昨累計達9,929宗，料今日逼近一萬宗；另奪去168人命，主要是長者。

本港經歷四波疫情，每次都由輸入個案引爆，病毒傳播鏈深入社區。群組爆發不斷，小至家庭聚會群組，大至酒吧、食肆、碼頭地盤、歌舞群組，連最令人擔心的安老院舍及醫院爆發通通變為事實，大型群組多達53個。市民長期忍受2人、4人限聚令，戴口罩、勤搓手，改在家工作，放棄大型婚禮及娛樂；學童時而停課，時而面授課堂。

不論特首林鄭月娥，抑或食物及衞生局局長陳肇始及其他主要官員，經常以「早發現、早隔離、早治療」掛嘴邊，實施圍堵政策，務求「外防輸入、內防反彈」。這些口號耳熟能詳，措施效果擺在眼前。

百分百聽晒任何所有專家意見，都不可能

去年1月獲邀為政府專家顧問的梁卓偉接受專訪稱，一直將所知的經驗、研究，由2003年沙士、2009年豬流感等抗疫經驗告訴政府，「希望令到佢做精準同有效的政策，但當我做決策者時，是否百分百聽晒任何所有專家意見，都不可能。」他續說：「但會否希望有時聽多啲呢，或者『唉呀，我都話咗啦，如果你當時聽咗我講呢個，今日就唔使咁啦？』 」， 這些疑惑或問號，放諸世界各地都會發生。

梁卓偉逐一分析本港的4大抗疫措施，他說去年1、2月已提出須做好檢測、追蹤、檢疫、隔離，簡稱「TTQI」。由初期至今都做得好好的，他認為是隔離措施（Isolate），醫院系統未有見到外國或武漢初期崩潰的情況， 現時更有亞洲博覽館設立臨時醫院接收輕症患者。檢疫（Quarantine）則「有一番折騰」， 總體算不錯。

▼2020年3月，海外疫情漸趨嚴重，大批港人趕回香港▼

袁國勇促增檢測量 官員曾力撐：在全球前列

新冠肺炎與2003年沙士不同，最明顯是前者有不少「隱形傳播者」，檢測、追蹤工作變得非常關鍵。病毒檢測能力卻一直停滯不前，疫情初期每日檢測量僅有1、2000個，另一政府專家顧問袁國勇去年3月起三番四次呼籲政府提高至7,500個，官員卻遲遲未落實執行到。當時衞生防護中心總監黃加慶3月底更稱，機場抵港人士的樣本樽回收率有七成半、八成，「相當唔錯」，本港檢測數量「可能是亞洲最高，甚至在全球前列。」

結果，海員、機組人員免檢疫及社交距離措施放寬，觸發7月第三波疫情，慈雲山成重災區。磋跎數月，後來特首林鄭月娥稱，8月檢測量有能力提升至8,000。但最大轉捩點是去年9月，港府在「國家隊」支援下啟動全民檢測，約180萬市民參與，之後又與承辦商開設社區檢測中心及引入強制檢測，降低檢測費。

（檢測）折騰咗好耐，到而家突破咗瓶頸位，8至10萬每日都做到。 梁卓偉

梁卓偉說，檢測「初期做得好好，但不可以轉化到個量好大，折騰咗好耐，到而家突破咗瓶頸位，8至10萬每日都做到。」惟他提醒，隨時要準備有surge capacity，即應付一旦出現大爆發，可以做到一日驗20萬樣本。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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批追蹤調查工作「唔係認真有效」

至於流行病學追蹤調查（trace），梁卓偉直言：「老老實實，一年來都唔係話認真十分有效。」事實上，去年12月有婦人等候檢疫期間死於家中，公眾譁然，揭露負責追蹤工作的人手不足，政府本月才急急於啟德社區會堂設立個案追蹤指揮中心，召紀律部隊支援。

他指出，本港家庭平均一家有3.3個人，而每名新冠肺炎患者平均找到2至3個密切接觸者，換言之僅追蹤到家人，故此他提議須擴大追蹤範圍， 第一層是密切接觸者，第二層是密切接觸者的密切接觸者，假如有10人患者，就要追蹤500至1,000人。本港不像內地可透過社交平台及電子支付程式掌握人們行蹤，但花大量人力物力支援，效果都相若。

梁卓偉接受《香港01》專訪稱，見到政府終有決心以「清零」為目標，原因可能是與新加坡旅遊氣泡叫停，第四波疫情橫行未遏止。（李澤彤攝）

我好少每日都好似做一個清算簿咁，如果係咁做人會好唔開心。但而家似乎有決心，真係覺得以清零為目標。 梁卓偉

兩大醒覺：旅遊氣泡未吹先爆 第4波疫情頑強打橫

就政府過去接納了他多少意見，他笑言：「我好少每日都好似做一個清算簿咁，如果係咁做人會好唔開心，但我見得到，而家（政府）終於似乎有一個決心，真係覺得以清零為目標。」

港府高官之前常說市民須與病毒共存，但近月改口要「清零」，梁卓偉指由於兩大醒覺。首先是與新加坡的旅遊氣泡，以及與內地洽商通關條件都如箭在弦，竟因疫情急反彈叫停，「差啲被人接受同我哋通關，全部臨門一腳無晒」； 是第4波疫情有「頑強的打橫行，係都唔落，每個家庭都有直接感受」，加上去年12月政務司司長張建宗率官員到深圳與衞健委見面獲得的經驗，「清零」目標更明顯。

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問責抗疫表現：來日方長

回看抗疫表現，他反問「如果你係跑緊馬拉松，跑到三分二，你會唔會不停望返轉頭？」他認為問責檢測是必須，但「等大家一齊打好呢場仗，跑完呢個馬拉松，來日方長。」他亦不會因別人不採用建議便立即批評，「好多時，有唔開心又好，有氣餒又好，呢啲就係做公共衞生、公共政策那種鍛鍊，自己內心要鍛鍊。」他又說，新冠疫苗到港，市民眾志成城支持，暑假後希望會有舒一口氣的世界。

好多時，有唔開心又好，有氣餒又好，呢啲就係做公共衞生、公共政策那種鍛鍊，自己內心要鍛鍊 梁卓偉

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