專訪｜梁卓偉：疫苗成香港走出抗疫疲勞契機　盼暑假後能舒一口氣

新型冠狀病毒肆虐全球，本港抗疫一年，終於等到疫苗面世一刻。德國BioNTech／復星疫苗和中國科興疫苗料於2月供港，政府擬在農曆新年展開接種計劃。政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪坦言，明白市民抗疫疲勞，而疫苗正是扭轉劣勢的契機，「真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界」，呼籲大家眾志成城接種疫苗。 疫苗的安全及有效率惹人關注，曾參與本港沙士、豬流感等多場疫戰的梁卓偉表明，願意成為首批接種人士，「我的工作是幫助香港人把關，既然覺得可以審批，一定要身體力行接種。」他又稱，難以一言斷定哪款疫苗較佳，需視乎市民自身醫療史。

政府已訂購德國BioNTech／復星疫苗、中國科興疫苗，以及阿斯利康／牛津疫苗，前兩款料於2月供港，後者則約在第二季末到港。

選擇疫苗唔係買件衫或買家具，需視乎地區情況及自身醫療史。 梁卓偉

仍等待科興公布保護率數據

三款疫苗的整體保護率介乎七成至九成半，均符合世衞五成門檻。梁卓偉笑言「選擇疫苗唔係買件衫或買家具」，難以一言斷定哪款較佳，需視乎地區情況及自身醫療史。他解釋，保護率達九成半的德國BioNTech／復星疫苗似乎存在較大過敏風險，建議有疫苗過敏病史的市民考慮接種另外兩款。

至於中國科興新冠疫苗，巴西聖保羅政府1月7日公布，該疫苗在當地第三期臨床報告保護率為78％，梁卓偉稱此數字非完整報告，「不會太放心」，需等待藥廠交代更多研究細節。而現時臨床報告的保護率，是指保護市民不發病（不出現病徵），不等同不受感染。目前僅阿斯利康／牛津疫苗公開了不感染保護率的初步數據，「效果比不發病保護率打六折，但都已經不錯，比流感針更高。」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

全球各地在去年12月起陸續開始注射疫苗，梁卓偉形容港人很幸福，能在這兩個月汲取經驗，「不要做全世界第一個地方接種，這次不要認第一」，強調疫苗「安全第一」。

我的工作是幫助香港人把關，盡量解釋我所知道的，好的、壞的、有風險的都要講。既然覺得可以審批、可以過關，一定也要身體力行接種，作為身教。 梁卓偉

梁卓偉表明，願意成為本港首批接種新冠肺炎疫苗的人。（李澤彤攝）

三稱「絕對願意」接種 盼醫護人員踴躍打針

港府大規模接種計劃如箭在弦，料於農曆新年展開。被問到是否願意成為首批接種人士，梁卓偉重複三次「我絕對願意、絕對願意、絕對願意」，斷言不會選擇哪款疫苗，視乎屆時供應情況。「我的工作是幫助香港人把關，盡量解釋我所知道的，好的、壞的、有風險的都要講。既然覺得可以審批、可以過關，一定也要身體力行接種，作為身教。」他認為作為醫生要每天進出醫院，每周赴診所，更有責任保護自己及病人，亦期望醫護人員、與長者同住的人士能踴躍打針。

其實接種疫苗與戴口罩無異，最主要目的不是保護自己，而是尊重和珍惜周邊的人。 梁卓偉

醫護人員過去注射流感疫苗的反應一般，如何推動這批經常接觸病人的高危群組接種新冠疫苗，梁卓偉指出新冠肺炎的死亡率是流感的10至20倍，而新冠疫苗保護不發病的效果，是流感疫苗雙倍或者高七成，保護不感染的效果與流感疫苗相若。他明言：「任何人都有其個人抉擇，醫護人員會影響周邊同事及病人，更要有多一重考慮。其實接種疫苗與戴口罩無異，最主要目的不是保護自己，而是尊重和珍惜周邊的人。」若果規定醫護人員不打針就不可入病房是否可行，他說應由醫院管理局回答。

梁卓偉關注學生長期缺乏面授課堂。（李澤彤攝）

病毒襲港接近一年，第四波疫情仍未歇息，梁卓偉明白市民已疲憊不堪，特別憂心學童長期缺乏面授課堂、居院舍長者因孤獨而消瘦，慨嘆「真的希望在暑假後，會是另一個不同的世界，一個比較能舒一口氣的世界。」他直言，大家今年能否活得比較正常，很視乎疫苗接種的情況，呼籲大家眾志成城對抗疫情。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼