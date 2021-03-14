患者行蹤｜38歲女曾到海港城「太平洋會」　11歲女童曾到西島中學

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-14 00:59

本港新冠肺炎疫情現反彈，最新一輪的疫情再次在富豪階層間傳開。根據衞生防護中心周六晚更新的資料，一名38歲女子曾到位於海港城的私人會所「太平洋會」，該會所有健身設施，亦有美容中心和多間餐廳，董事會成員包括前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、東亞銀行執行主席李國寶等人。 另外，再多6間餐廳上榜，當中包括尖沙咀國際廣場南海一號，海港城海運大廈「芽莊越式料理」。亦有一名11歲女確診者曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生。

衞生防護中心昨晚更新患者行蹤，再多6間餐廳上榜，當中包括尖沙咀國際廣場南海一號、海港城海運大廈「芽莊越式料理」、香港大會堂的美心皇宮等。

另外，一名11歲女患者（第11215宗個案）曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生，她在3月9日發病，屬於Ursus Fitness群組。另亦有一名41歲女子（第11194宗個案）曾到東華三院的廟宇「列聖宮」，東華三院在網頁稱，列聖宮昨天已經完成消毒。這名女子住在殷樺花園第一期，亦即昨晚封區檢測的範圍。

一名38歲女患者（第11182宗個案）曾到位於海港城的私人會所「太平洋會」，該會所有健身設施，亦有網球場、高爾夫球場、美容中心、水療中心和多間餐廳。根據該會所網頁，其董事會成員包括前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、東亞銀行執行主席李國寶等人。

該名38歲女患者住在羅便臣道 31 號，曾到Ursus Fitness，也曾到多個地方，包括夏慤大廈、嘉佑大廈、置地文華東方酒店的餐廳SOMM。

另外，一名36歲男患者（第11255宗個案）是三菱電梯維修員，他曾到觀塘區多座住宅維修升降機，包括雲漢邨漢松樓、雲漢邨漢柏樓、和樂邨恒安樓、廣田邨廣逸樓、樂華南邨奐華樓，也曾光顧觀塘樂華商場的榮基打冷小菜。

▼3月13日更新患者住宅及到訪大廈名單▼

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