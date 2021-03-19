空氣質素｜新指標今刊憲　PM2.5收緊惟可超標日數由9日放寬至35日

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 19:29

本港空氣質素屢遭詬病，政府今日（19日）公布，《2021年空氣污染管制（修訂）條例草案》今日刊憲，並將於3月24日提交立法會審議。當局建議修訂的空氣質素指標，包括收緊微細懸浮粒子（PM2.5）的一年及24小時指標，然而PM2.5的24小時容許超標次數，卻由每年9日大幅放寬至35日。 健康空氣行動政策倡議主任賴嘉梨批評政府建議不合理，亦令大眾疑惑，「咁大幅度增加可容許超標次數，但普羅大眾每日都曝露喺空氣污染中，點解唔嚴謹啲？」

空氣質素指標由2018年起進行檢討，指標修訂後的條例草案今日刊憲。根據當局評估結果，建議收緊二氧化硫（SO2）24小時及PM2.5一年及24小時的指標，SO2由現行每立方米125微克，收緊至每立方米50微克。而PM2.5的24小時指標，則由每立方米75微克，收緊至每立方米50微克，惟全年可容許超標日數，卻由每年9日大幅放寬至35日。

新指標會影響環境影響評估下，工程會否獲發環境許可證。當局指，會為新指標生效前，已獲發環境許可證的指定工程項目，提供過渡安排。尚未展開環評研究的新政府工程項目，會將PM2.5的24小時指標容許超標日數，減少至每年18日，比《修訂條例草案》所訂定，容許超標日數每年35日更為嚴格。

按照條例規定，政府須每5年最少檢討指標一次。當局亦正開展下一輪指標檢討，以探討可否進一步收緊指標，檢討將於2023年完成。

《2021年空氣污染管制（修訂）條例草案》刊憲，並將於3月24日提交立法會審議。當局建議修訂的空氣質素指標包括收緊微細懸浮粒子（PM2.5）的一年及24小時指標。（政府新聞網截圖）

賴嘉梨批評，雖然政府收緊PM2.5及SO2指標「睇落唔錯」，但形容大幅放寬容許超標次數是「鬆章」。她稱政府諮詢期間曾解釋，增加可容許超標次數是考慮控制範圍以外的區域污染問題。她又認為，市民每日曝露在空氣污染中，故指標應更嚴謹。

她又以澳門為例，指本港與澳門相鄰，兩者同樣面對區域污染問題，澳門的可容許超標次數卻定在18日，質疑「點解澳門做到香港做唔到？」賴嘉梨要求立法會議員在審議條例草案時，應要求政府清楚交代放寬原因。