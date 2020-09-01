受高污染大陸氣流影響　港空氣質素曾達嚴重水平　屯門錄10+

本港今日（1日）不少地區灰濛濛一片。環境保護署表示，今日上午起錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。截至下午4時，屯門空氣質素健康指數錄得「10+」，即健康風險達嚴重。 當局解釋，受熱帶氣旋美莎克的外圍環流影響，本港天晴酷熱。香港受一股較高污染的大陸性氣流影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。預料風勢增強之前，未來數天本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

本港空氣質素向來遭人詬病。（資料圖片）

環保署表示，根據香港天文台預測，未來數天的天氣將持續晴朗、酷熱及吹微風。當局預料風勢增強之前，未來數天本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

受熱帶氣旋美莎克的外圍環流影響，本港天晴酷熱。香港受一股較高污染的大陸性氣流影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

本港空氣質素向來遭人詬病。（資料圖片）

截至下午4時，屯門空氣質素健康指數錄得「10+」；深水埗、旺角監測站的空氣質素健康指數亦錄得「10」，健康風險達甚高。另外，多區監測站包括元朗、中西區、葵涌的監測站，亦錄得健康風險亦達甚高。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。