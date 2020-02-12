調查指七成受訪者贊成將德輔道中劃為行人專用區　改善空氣質素

推廣活化中環德輔道中的非政府機構「行德」今日（12日）發表呼吸道健康及德輔道中步行體驗調查結果，發現不少人抱怨途經德輔道中時出現過敏症狀，例如鼻敏感、打噴嚏及呼吸困難等，約七成受訪者贊成將德輔道中劃為行人專用區，有助改善空氣質素。

「行德」倡議把中環畢打街至西港城一段長 1.4 公里的德輔道中路段變成為行人電車專用區，只供行人及電車使用。（勞敏儀攝）

「行德」委託社會政策研究在去年10月19日至31日，在恒生銀行總行至西港城的德輔道中路段，就空氣污染情況及空氣污染與健康（尤其是呼吸道相關疾病）關係，曾進行公眾意見調查，成功訪問414位15歲或以上人士，了解他們對德輔道中沿路的步行體驗。

調查發現，逾四成受訪者不知道德輔道中沿路巴士和私家車等交通工具造成的空氣污染會危及健康，但影響則從身體狀況反映，約六成受訪者表示受德輔道中的空氣污染問題影響，當中有80.7% 受訪者抱怨途經德輔道中時出現過敏症狀，例如鼻敏感、打噴嚏及呼吸困難，也有83.8%受訪者表示生活質素受影響。面對呼吸道不適問題，34.5%受訪者表示儘量留在家中活動，亦有35.5%受訪者有睡眠問題，因健康問題而不想出門亦佔19.3%。

邵在德（右））相信港人樂見德輔道中更適合步行，減少人車爭路情況。（勞敏儀攝）

社會政策研究創辦人兼董事盧紫楓表示，調查中約七個人中，只有一人知道何謂「可步行性」（即行人路的安全性、舒適度和方便性），但不少人反映常在德輔道中遇人車爭路，亦感受呼吸道問題，舉例說有患嚴重鼻敏感受訪者分享，回公司要掩鼻及快速步行，在夏天微粒較多時候更感辛苦。

「行德」一直倡議令中環畢打街至西港城一段長 1.4 公里的德輔道中路段變成為行人電車專用區，只供行人及電車使用，保留一條行車線供緊急用途。「行德」董事會主席邵在德表示，德輔道中位於商業區，要變成行人電車專用區難以一步到位，隨區議會換屆及換上一批年輕新血，已積極與他們研究可行性。他說，不少港人已習慣在擠擁地方生活，相信他們仍希望有一個walkable city （易行城市），但改變仍有挑戰，例如如何把該路段80條巴士線改道，可否改往近海、對空氣影響較少的干諾道中，以及如何增加行人設施。他又指，近年亦積極與社會各界分享倡議，未見有人認為是壞主意，只是未知如何推行，期望政府為大眾健康著想，把空間還給市民。