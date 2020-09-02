受高污染大陸氣流影響 　元朗、屯門及東涌空氣質素達10+嚴重水平

本港昨日（1日）起錄得較平常為高的空氣污染水平，環境保護署今日（2日）表示，本港正受強颱風美莎克的外圍環流和高污染背景的大陸氣流影響，天氣大致晴朗及酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散；而日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。 在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成，截至下午4時，元朗、屯門及東涌空氣質素達10+嚴重水平。

環保署表示，本港正受強颱風美莎克的外圍環流和高污染背景的大陸氣流影響，天氣大致晴朗及酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

(環保署網頁截圖)

下午4時，元朗、屯門及東涌一般監測站的空氣質素健康指數，錄得10+嚴重水平；其餘大部份地區包括中西區、南區、葵涌、荃灣、沙田等亦錄得8至9級屬甚高水平。

至於3個路邊監測站，分別位於銅鑼灣、中環及旺角，其空氣質素健康指數均錄得9級同屬甚高水平。

本港天氣持續酷熱，料未來九天有驟雨。（天文台截圖）

未來數天維持酷熱及微風 料空氣污染仍維持較高水平

根據香港天文台預測，本港未來數天的天氣將持續晴朗、酷熱及吹微風。周末至下周初風力將逐漸增強，有幾陣驟雨。環保署預料在風力增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

熱帶氣旋美莎克今明撲韓國。（天文台網頁截圖）

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

教育局促請各學校參考教育局網頁，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。市民要取得最新空氣質素健康指數資料，可瀏覽環保署網頁或致電熱線2827 8541。