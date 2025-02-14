老翁金紫荊廣場外遭兩車撞案 71歲的士司機等2人被控危駕提堂
撰文：陳蓉
出版：更新：
71歲的士司機涉在灣仔撞到一名69歲梁姓老翁後不顧而去，令後方私家車收掣不及，轉線時再次撞到該老翁，兩名司機被捕。案件今（14日）於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至5月12日，以索取法律意見。兩名被告准以5000元現金保釋。
兩名被告：曾桂雄（71歲）及黎曉陶（41歲）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他們於2024年8月19日，在香港博覽道束（南行）近燈柱51306在道路上分別危險駕駛的士及私家車，引致梁安國身體受嚴重傷害。
曾另被控一條發生交通意外後沒有停車（有人受傷）罪，指他於二零二四年八月十九日，在香港博覽道東（南行）近燈柱51306身為的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以梁安國身體受傷，而你沒有停車。
案件編號：ESCC398/2025
灣仔車禍｜69歲男遭兩車撞至昏迷 的士司機及寶馬女同涉危駕被捕灣仔金紫荊外男子捱的士撞 再被寶馬捲車底昏迷 的士蹤杳後尋獲堅尼地城車禍3歲女童亡 電車司機被控危駕提堂 案4.10再訊女教師涉駕Tesla撞傷5歲女童 擬認危駕自願放棄保釋 還押候訊大埔司機撞車逃走被截停 即連隊兩啤酒擾酒測程序 囚6周兼停牌的士撞傷鐵騎士離開現場 稱因乘客趕時間 官斥無同理心囚14月退休技術員未留神撞推單車男童 感自責稱不再開車 認罪囚13月