老翁金紫荊廣場外遭兩車撞案　71歲的士司機等2人被控危駕提堂

71歲的士司機涉在灣仔撞到一名69歲梁姓老翁後不顧而去，令後方私家車收掣不及，轉線時再次撞到該老翁，兩名司機被捕。案件今（14日）於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至5月12日，以索取法律意見。兩名被告准以5000元現金保釋。



兩名被告：曾桂雄（71歲）及黎曉陶（41歲）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他們於2024年8月19日，在香港博覽道束（南行）近燈柱51306在道路上分別危險駕駛的士及私家車，引致梁安國身體受嚴重傷害。

71歲被告曾桂雄，是一名的士司機。(陳蓉攝)

次被告黎曉陶。(陳蓉攝)

事主當日在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處被撞倒。（讀者提供）

曾另被控一條發生交通意外後沒有停車（有人受傷）罪，指他於二零二四年八月十九日，在香港博覽道東（南行）近燈柱51306身為的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以梁安國身體受傷，而你沒有停車。

案件編號：ESCC398/2025