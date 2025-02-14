竹棚安全新規由日數連牆器變「目測」　工權會批降標準促嚴格執行

近年本港發生多宗大型竹棚的事故，有業內人士估計，與俗稱「拉掹」、固定棚架的連牆器被擅自改動有關。發展局上周四（6日）向工務部門發通函，要求轄下工務工程的駐工地人員及承建商每天檢查棚架連牆器的數量，如數目未能符合勞工處工作守則要求或相關棚架的設計，承建商必須立即停止使用棚架。



有業界人士表示，今早獲發展局官員聯絡解釋，並引述對方稱，新規定非要求工人每個連牆器都要數清，建議工人可用「目測」方式執行。工權會對此感到驚訝，形容是降低標準，促當局嚴厲執行措施，同時強調業界的文化、管理有要改善之處，單靠規管不能杜絕問題。



2024年2月，啟德「澐璟」地盤發生嚴重工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，釀成2死3傷。（梁偉權攝）

由去年10月至今，本港4個月內發生了至少5宗嚴重的棚架工業意外，釀成至少2死13傷。縱觀歷來多宗棚架意外，不少意外的成因總與工人疏忽、安全裝備失靈、連牆器（即拉掹）無故被剪走有關。《香港01》早前的專題報道，更發現有僱主因保費昂貴，未有為棚工購買勞工保險，要棚工長期「無保上陣」。多宗意外的背後原因，並非單純在於技術操作，而是與全個行業上下的安全意識有關。

發展局上周四（6日）向工務部門發通函，要求轄下工務工程的駐工地人員及承建商每天檢查棚架連牆器的數量。

發展局通函要求日檢連牆器數量

發展局上周四（6日）向工務部門發通函，要求轄下工務工程的駐工地人員及承建商每天檢查棚架連牆器的數量，如數目未能符合勞工處工作守則要求或相關棚架的設計，承建商必須立即停止使用棚架。

另外，監工檢查棚架時，包括在首次使用前、經過相當程度的改動後、經歷惡劣天氣後及緊接每次使用前的14天內，需提交相片或錄影紀錄為佐證。

如承建商或駐工地人員違反措施，工務部門會在相關承建商或顧問公司的季度表現評核報告中清楚反映相關表現，相關評核會直接影響他們日後獲批合約的機會。有業界向傳媒反映當局要求「離地」，稱一棟大廈可以有數千個連牆器，認為當局措施並不可行。

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘引述發展局官員指，通函是要求工人用「目測」形式檢視連牆器數量。（資料圖片／何穎賢攝）

竹棚業界引述發展局稱 只需「目測」檢視 毋須數清

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘表示，發展局首席助理秘書長（工務）林達明今早曾與他聯絡，解釋通函內容。他引述對方指，通函中的要求，並非指工人每天真的要數清楚連牆器的數量，而是要求工人用「目測」形式檢視，辦別連牆器數量有否減少。

至於如何靠「目測」形式執行，蘇天銘指當局建議工人在連牆器加上顯眼或螢光顏料作標示，又指新規定並非針對棚工，當局建議承建商可指示地盤內的「普通人工」執行該職責。他又稱，對於規管竹棚的新念頭，「諗嗰個永遠都想有咁嚴密得咁嚴密」，到實際執行或許是另一回事，因此永遠都有討論空間。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，今早亦收到局方類似解釋。（資料圖片）

僅助提高工人安全意識 未解決施工流程等根本問題

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，今早亦收到局方類似解釋。他認為措施對提高工人安全意識有幫助，但未能從根本解決問題。他認為竹棚事故頻生的原因，在於承建商未有明確的施工時間表、作業流程，無法協調各工種的工作需要，令到有人貪方便私自拆除「拉掹」。他建議當局要求承建商在所有工序開始前，需制定更改「拉掹」位置的時間表。

何炳德又指，現時業界的趕工文化根深柢固，強調本港一日沿用價低者得的投標方式，便只會一直出現意外，期望當局可以工地對施工期作出規管，同時做好教育，才能改變現況。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對當局降低標準感到驚訝。（資料圖片）

工權會批發展局降標準 倡規管延至私人工程

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，昨日得悉有關通函時，認為當局「幾嚴謹」、有改善，但未想到這麼快便降低標準，她要求當局「雷厲風行」，嚴厲執行守則，並將規管展至私人工程。

她又認為，當局現時的做法，等同將焦點全部放在「拉掹」，而非行業的安全觀念。她稱曾聽聞有個案的工人，如實向管理層上報要修改「拉掹」位置，但最終並無回應，工人被逼以身犯險，強調全個業界的文化、管理要有要改善之處。

蕭倩文又指，現時除棚工外，不少工人都只在考平安卡時，接受過有關安全意識的培訓，認為是嚴重不足，又強調工人的安全意識要從小開始培養，而非單靠規管。

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