你有「牙科恐懼症」嗎？

不少人對於「睇牙」退避三舍，甚至心生恐懼，原來學術上，這種恐懼確實有「症」可尋。不過，諱疾忌醫只會令牙齒問題惡化，曾有年長病人因害怕「睇牙」而多年沒有檢查牙齒的習慣，最終等到牙齒全數鬆脫，有礙進食方才求醫，為時太晚。面對此類病人，牙醫可以透過四大步驟去協助病人，迅速建立病人對牙醫的信任，令牙齒健康問題得以正視。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻

臨床上遇過不少害怕「睇牙」的病人，當中既有踏入診所已怕得顫抖冒汗的成年人，又有張口檢查就哇哇大哭的幼童。翻看研究及文獻，亦有名為「牙科恐懼症」（Dental Phobia）的真實病症。此症病人普遍會對牙科相關事物感到焦慮、恐懼、逃避、甚至面對恐懼源時會出現心跳加速、出汗、顫抖、呼吸困難等身體症狀。病症成因涉及遺傳、心理、以及環境因素。當中心理及環境因素與童年創傷或過往負面經歷有關。

大多病人害怕檢查牙齒的原因，是想逃避自己牙齒有問題的事實，但愈害怕及逃避檢查牙齒和治療，病情便可能愈發惡化。(資料圖片/江智騫攝)

當面對因種種原因對「睇牙」心生恐懼的病人，筆者普遍會使用「說明（Tell)、展示（Show）、實行（Do)、預料之中（No surprise ）」四大步驟作應對。

以進行「杜牙根」手術為例：

（一）說明（Tell)：會先向病人解釋即將進行的治療步驟，包括局部麻醉、清除病理組織、清潔根管、填充根管和封口等等。

（二）展示（Show）：以牙科儀器及圖像或模型示範。

（三）實行（Do)：按步就班施行手術

（四）預料之中（No surprise）：令病人透過掌握手術細節，全程自覺處於「可控制」的安全範圍環境之內，降低焦慮不安及恐懼心理，與牙醫建立信任關係，接受持續治療。



除了以上的應對之策，面對初次「睇牙」的小童，牙醫大多會先採用非入侵性治療，例如只檢查牙齒、教導正確刷牙的方法、以及於其牙齒表面塗上氟化物，增加牙齒抗蛀能力等等。務求讓小童對「睇牙」建立正面的第一印象，再於其後的牙科檢查才陸續處理其他牙齒問題，例如蛀牙及補牙等。

除了小童，筆者臨床上留意到陪診的家長大致分為兩類，第一類家長傾向在旁不斷鼓勵及安撫子女安心接受檢查及治療。第二類家長則過度緊張子女的反應，例如牙醫每做一項檢查，在旁的家長都立即查問子女有否感到痛楚，其實此舉反而令小童容易出現緊張不安的情緒，建議家長抱持平常心陪診，可以考慮改到門外等候，盡量避免為子女帶來不必要的壓力。

不少人對於「睇牙」退避三舍，甚至心生恐懼，原來學術上，這種恐懼確實有「症」可尋。不過，諱疾忌醫只會令牙齒問題惡化。（資料圖片）

筆者亦留意到不少家長日常與孩子相處時，或會將「睇牙」形容為一種會帶來痛楚的懲罰，灌輸「如果不乖就要帶你見牙醫」的負面概念，誤令孩子對牙醫產生刻板的負面形象，從而不願接受牙齒檢查及懼怕接受牙科治療，大大影響子女的牙齒健康，建議家長宜對此多加注意。

至於針對部分懼怕到難以自控的病人，當需要進行入侵性牙科治療時，以根管治療為例，牙醫有需要會請來麻醉科醫生配合進行監察麻醉，讓病人聞「笑氣」及進行靜脈注射鎮靜劑等等，以免病人一旦陷入恐慌而亂動身體、發生不必要的意外。

總括而言，「睇牙」切勿諱疾忌醫。大多病人害怕檢查牙齒的原因，是想逃避自己牙齒有問題的事實，但愈害怕及逃避檢查牙齒和治療，病情便可能愈發惡化。曾有病例起初只是進食時不慎整崩部分牙齒，但牙齒在缺乏護理下遭受感染及疼痛，又因害怕睇牙而一再延誤治療，最終要拔牙收場。面對害怕睇牙的病人，必須先建立病人對醫生的信任，進而鼓勵病人接受詳細檢查和治療，逐步改善牙齒問題，擊退恐懼心理，保護牙齒健康。

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