皮膚受損按摩須小心　衞生不佳可致蜂窩性組織炎

農曆新年臨近，不少人計劃外遊，泰國作為港人最喜愛的旅遊目的地之一，聞名遐邇的按摩服務更吸引眾多旅客。然而，在享受放鬆和舒適的同時，也潛藏著一些健康風險。一名馬來西亞男子早前在泰國接受腳底按摩後懷疑細菌感染，雙腿出現嚴重紅腫、疼痛及膿液滲出，甚至一度難以行走。雖然事主並無透露是甚麼細菌引致疾病，但一般而言，若皮膚組織受到感染，常見的便是蜂窩性組織炎。



撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會前會長連慰慈



按摩本身並不會直接導致感染細菌，但當皮膚有傷口或損傷時，若按摩場所衞生條件不佳，感染的風險便會大大增加。（視覺中國）

皮膚是人體最大的器官，也是我們抵禦外界威脅的第一道屏障。它由表皮、真皮和皮下組織構成，不僅能保護內部器官免受物理損傷，還能阻擋外來細菌、病毒及其他有害物質的侵入。

健康的皮膚通常能有效隔離外界細菌，即使有些細菌存在於皮膚表面和周圍環境中，正常情況下並不會對人體造成威脅。然而，一旦皮膚受損，例如出現裂痕、擦傷或微小傷口，屏障功能便會削弱，讓細菌有機會入侵，有機會進一步引發如蜂窩性組織炎的嚴重感染。

蜂窩性組織炎是一種由細菌感染引起的皮膚和皮下組織的炎症，主要特徵包括皮膚發紅、腫脹、劇烈疼痛，有時會伴隨發熱甚至膿液形成。常見的致病菌是革蘭氏陽性菌例如金黃葡萄球菌，這些細菌可存在於我們的皮膚表面或日常生活環境中，通常情況下並不會對健康人士造成威脅。但若進入人體的深層組織，便可能引發發炎反應。

皮膚病患者感染風險較高

按摩本身並不會直接導致感染，但當皮膚有傷口或損傷時，若按摩場所衞生條件不佳，感染的風險便會大大增加。不潔的按摩油、工具或毛巾都可能成為細菌的傳播途徑。如果技師在按摩前未清潔雙手，細菌更容易通過直接接觸受損皮膚侵入人體。即使表面看似正常的皮膚，若存在微小損傷，也可能成為細菌的進入點。

有些皮膚病患者，例如濕疹或銀屑病患者，由於皮膚屏障功能受損，感染風險會較高。這類患者的皮膚常處於乾燥、破裂或紅腫的狀態，若不及時妥善護理，細菌可能透過這些損傷侵入深層組織，引發感染。蜂窩性組織炎若未得到及時治療，細菌可能進一步進入血液，導致敗血症或深層組織感染。

如果已經感染，治療的首要步驟是清潔傷口並排出膿液。此外，大多數情況下需要使用抗生素，輕微感染可口服抗生素，但嚴重感染可能需要住院，注射抗生素或手術治療。除了治療感染本身，皮膚病患者需進一步管理皮膚狀況，避免抓傷或進一步損害皮膚，以減少感染惡化的風險。

預防蜂窩性組織炎的關鍵在於保護皮膚屏障並注重衞生。在按摩前，應仔細檢查皮膚是否有傷口或裂痕，若發現損傷應避免按摩受損部位。

技師應徹底清潔雙手

預防蜂窩性組織炎的關鍵在於保護皮膚屏障並注重衞生。在按摩前，應仔細檢查皮膚是否有傷口或裂痕，若發現損傷應避免按摩受損部位。同時，選擇一家衞生條件良好的按摩場所非常重要。技師在按摩前應徹底清潔雙手，使用乾淨的毛巾和工具。此外，患者自身也應保持皮膚清潔，按摩前淋浴有助於減少皮膚表面的細菌數量。對於患有濕疹、銀屑病或其他皮膚病的患者，如果皮膚正處於發炎或損傷狀態，應避免接受按摩。

按摩雖可舒緩身心，但也應注意自身健康和衞生細節，特別是對於有皮膚病或皮膚受損的人士，更需謹慎選擇按摩服務。按摩後也應密切留意皮膚狀況。若出現皮膚紅腫、疼痛或滲出膿液等異常情況，應及時就醫，以免病情惡化。

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