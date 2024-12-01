罕見胎盤剝離可致命　懷孕晚期腹痛勿忽視

多年前，一名已屆預產期的孕婦因為突然持續腹部劇痛和胎動減少到急症室求醫。孕婦到達醫院後在病床監測胎心，發現胎兒的心跳不穩定，隨後超聲波檢查雖未能完全確認胎盤剝離，但結合她的臨床徵狀，便決定立即進行剖腹產手術。手術中，胎盤底部已有血塊，正是因胎盤剝離所致，幸好最後及時救回胎兒，母嬰平安出院



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒

胎盤是連接母體和胎兒的重要器官，負責向胎兒輸送氧氣和營養，「胎盤剝離」（Placental abruption）指胎盤在分娩前部分或完全從子宮壁剝落的情況，一旦發生剝離，胎兒可能會缺氧甚至死亡。一般而言，胎盤剝離多發生於懷孕晚期，尤其是30週後，而在懷孕中期則較少見；若剝離發生在24週前，通常會被歸類為流產。

成因至今未明

胎盤剝離屬罕見情況，具體成因至今尚未完全明確，但臨床經驗顯示，高血壓和妊娠毒血症是最常見的風險因素，因為會導致子宮與胎盤之間的血流不穩定。外部創傷例如孕期經歷車禍、跌倒或腹部撞擊，也可能引發胎盤剝離。

此外，多胎妊娠、高齡孕婦、吸煙及酗酒等亦會增加風險，若孕婦在之前的妊娠中曾發生胎盤剝離，復發的可能性也會增加。

對於已接近足月且有胎盤剝離風險的孕婦，若條件允許，通常建議安排提早剖腹產子，不必等待自然分娩，以減少分娩過程中胎盤剝離進一步惡化，也更有利保障母嬰安全。(Getty Images)

痛感與宮縮不同

胎盤剝離的徵狀因剝離範圍和位置而異，例如持續性腹痛、陰道出血和胎動減少。與宮縮疼痛不同，胎盤剝離引起的腹痛是持續的壓迫感，腹部常呈現僵硬的觸感，甚至像石頭般堅硬。

至於出血情況則取決於剝離的位置。若胎盤邊緣發生剝離，血液會通過陰道流出，這是外顯性出血；若剝離發生於胎盤內部，血液可能滯留於子宮與胎盤之間，形成隱性出血，孕婦可能僅感到劇痛而無明顯的出血現象，便需要格外留意。

當確診胎盤剝離時，處理方式主要取決於孕婦和胎兒的健康狀況。如果胎兒的胎心監測顯示異常，或孕婦大量出血，通常需要立即進行剖腹產手術，以挽救胎兒生命並保障母親安全。若不幸地胎兒已死亡，孕婦生命體徵穩定，則可能建議自然分娩，以減少對母體的二次創傷。

對胎盤剝離孕婦的心理支持

經歷胎盤剝離的孕婦常會感到巨大的情緒壓力，甚至自責和沮喪。作為醫生，我始終提醒患者及其家屬，胎盤剝離是偶然事件，並非任何人的錯。責怪自己或他人，無助於解決問題，反而可能加重情緒負擔。

除了醫護人員，家屬應給予充分的支持，同時協助孕婦接受心理輔導，例如尋求心理輔導員、社工，甚至宗教團體等協助，幫助她們平復心情，重建信心。

胎盤剝離並不意味著無法再次懷孕。實際上，大多數經歷胎盤剝離的孕婦若在下一次妊娠中接受良好的醫學監察，成功懷孕的機率並不會因此降低。

雖然胎盤剝離並非常見，但若孕婦本身有高血壓或妊娠毒血症，應特別留意日常的血壓狀況，例如在家中自行使用血壓計定期測量血壓，若發現異常應及早諮詢醫生，有助預防相關併發症。（Getty/VCG）

雖然胎盤剝離並非常見，但若孕婦本身有高血壓或妊娠毒血症，應特別留意日常的血壓狀況，例如在家中自行使用血壓計定期測量血壓，若發現異常應及早諮詢醫生，有助預防相關併發症。

對於已接近足月且有胎盤剝離風險的孕婦，若條件允許，通常建議安排提早剖腹產子，不必等待自然分娩，以減少分娩過程中胎盤剝離進一步惡化，也更有利保障母嬰安全。

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