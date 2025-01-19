藥品保存有講究　拆解八大用藥疑惑

香港踏入流感高峰期，很多人家中都囤積了一些先前看醫生時剩下的藥物，或是自購的成藥，卻常常不知道應該如何正確保存或何時才能再次服用。結果往往是因保存不當而令藥效減弱，甚至混用、亂用。

另外，不少市民常對藥袋或包裝上的指示感到困惑。例如「一日四次」到底應該如何間隔時間，「飽肚食」又是什麼時候吃。這些看似簡單的標示，有時卻因解釋不清或忽略了個人身體狀況而導致誤用。以下逐一拆解，減少用藥風險。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊藥劑師郭彥緹



香港踏入流感高峰期，很多人家中都囤積了一些先前看醫生時剩下的藥物，或是自購的成藥，卻常常不知道應該如何正確保存或何時才能再次服用。結果往往是因保存不當而令藥效減弱，甚至混用、亂用。（Gettyimages／視覺中國）

1.藥物是否必需放雪櫃保存？

藥物需否冷藏，取決於其具體類型。使用前，請仔細查看藥物標籤或包裝上的說明。如標示「需冷藏保存」，則該藥物應存放於攝氏2至8°C範圍內，建議放置在雪櫃下層，切勿放在冰格中。對於沒有特別保存要求的藥物，僅需置於室溫下，並避免陽光直射即可。

2. 不同季節對藥物保存有什麼影響？

季節變化，特別是氣溫和濕度的變化，對藥物的保存有顯著影響。夏季氣候較為潮濕，若藥物以包裝形式存在，建議不要提前取出藥丸，應保留在原有包裝中，待需服用時再從錫紙包裝中取出。這樣可以防止藥物因潮濕而受潮變質，確保其效力不受影響。

3. 家中剩餘的處方藥，可否在下次需要時自行使用？

處方藥的剩餘管理需謹慎對待。一般來說，如果覆診時醫生調整藥物劑量或更換藥物，建議將剩餘藥物丟棄，以防止混淆或誤服。然而，止咳或化痰藥等屬於紓緩症狀的處方藥，且醫生或藥劑師指示「有需要時使用」，藥物包裝上亦標有有效期限，則可將其存放於家中作為「應急藥」使用。

但需注意，對於需完成整個療程的藥物，如抗生素，必須按照醫生指示完成整個療程，切勿因症狀改善而自行停藥。

某些藥物對光線敏感，光線會降低這些藥物的穩定性，導致影響藥效。（圖片：衛生署）

4. 「一日四次」是如何計算時間？

當藥物標示需「一日四次」服用時，除非藥物標明具體的服用時間，否則建議每隔四至六小時服用，扣除每天的睡眠時間（通常為八小時），即在剩餘的16小時內，均勻分配服用時間。舉例來說，若早上八時第一次服藥，下一次應在中午十二時，然後是下午四時，最後一次則在晚上八時。

5. 為什麼有些藥物標示需「避免陽光直射」？

某些藥物對光線敏感，光線會降低這些藥物的穩定性，導致影響藥效。此外，高溫和潮濕的環境亦會加速藥物的分解，影響其效果。因此，此類藥物需存放於遮光容器內，並置於陰涼乾燥的環境中，避免陽光直射，確保藥效。

6. 粉末狀藥物、膠囊和液體藥物的保存方式有什麼不同？

不同形式的藥物在保存方式上有所不同。基本原則是保留原有包裝，並注意藥物的保存期限。對於需稀釋調配的粉末狀藥物（如抗生素藥水），通常保存期限較短，應根據指示進行儲存並及時使用。膠囊和液體藥物則應根據其特性，遵循包裝上的保存指示，確保其效力不受影響。

7. 「飽肚食」是指吃完飯後多久內服用？

「飽肚食」通常指飯後半小時內服用。某些消炎止痛藥在飯後服用，可以減少腸胃不適的副作用，提升用藥的舒適度。因此，遵循「飽肚食」指示有助確保藥物可發揮最佳療效。

8. 為何某些藥物需要空腹服用，而有些需要飯後服用？

藥物在研發階段，藥廠會研究食物與藥物之間可能的相互作用，這些相互作用可能影響藥物的吸收效果或增加副作用，藥物標籤上會標示是否需要空腹或隨餐服用。

一些藥物在空腹狀態下服用會更有效地被身體吸收，因此建議空腹服用。而另一些藥物飯後服用則可減少對胃部的刺激，因此建議飽肚服用。根據不同藥物的特性，請依照藥物標籤或遵循醫護人員的指示進行服用，以確保藥物發揮最佳療效並減少不良反應。

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