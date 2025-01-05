「漂」亮牙齒迎新歲的數個考量

農曆新年將至，不少人希望美白牙齒，望以一口皓齒迎接佳節。然而，每個人的牙齒潔白程度天生各有不同，後天的飲食習慣及牙齒護理等因素，亦會影響牙齒顏色。以下談談漂牙的原理及宜忌，同時建議有意漂牙人士宜事前檢查牙齒狀況，觀察是否適合進行漂牙。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻

漂牙（Dental Bleaching）的原理是利用漂白劑釋放自由基（Free Radicals），將導致牙齒變色的色素分子氧化，達至美白效果。牙齒變色的成因，包括外在色素沉澱（例如咖啡漬、茶漬、紅酒漬及煙漬等等）、蛀牙、補牙物料變色、琺瑯質磨損或受酸素侵蝕變得薄弱、以及藥物影響（例如四環素）等等。

常見的漂牙方法包括使用家用漂牙劑，以及藍光漂牙。漂牙效果一般可維持約半年至九個月，視乎病人本身牙齒顏色、狀況，以及飲食習慣等等。

漂牙（Dental Bleaching）的原理是利用漂白劑釋放自由基（Free Radicals），將導致牙齒變色的色素分子氧化，達至美白效果。（GettyImages）

兩種常見的漂牙劑化學成份，分別是過氧化碳醯二胺 （Carbamide Peroxide），及過氧化氫（Hydrogen Peroxide）。先講講Carbamide Peroxide，此漂牙劑需要時間分解，慢慢釋放自由基，需要較長時間方能達到美白效果。市面上家用漂牙劑大多以此為主要成份，一般含有10％至15%，屬於較低濃度。而經醫生處方的家用漂牙劑，濃度會稍高，一般為22％至35%。每次使用家用漂牙劑的時間由30分鐘至六小時不等，療程一般需要一至兩星期才見效。

需要特別留意的是，雖然家用漂牙劑濃度較溫和，但若使用不當，容易引致牙肉收縮和牙齒敏感。因為當漂牙劑直接接觸到牙肉時，就會產生化學作用，有機會灼傷牙肉，引致牙肉收縮。所以經牙醫處方的家用漂牙劑，一般會附帶一個為病人度身訂造的家用漂牙牙膠，避免過多的漂白劑流到牙肉表面，保護牙肉。

至於Hydrogen Peroxide ，大多由牙醫使用，用於藍光漂牙療程。此漂白劑可於短時間內釋放自由基，濃度一般較高。鑑於自由基容易揮發，療程期間需重複塗於牙齒表面。牙醫亦會利用藍光輔助，刺激自由基釋放。每次療程約為一小時，較家用漂牙劑更快見效。

漂牙是指利用漂白劑，將導致牙齒變色的色素分子氧化，達到美白效果。

高濃度漂牙屬於醫療程序，無論使用漂牙劑或藍光都必須由註冊牙醫進行。建議病人漂牙前先諮詢牙醫，了解自己的牙齒狀況。牙醫會先為病人檢查病人的牙肉情況和牙齒健康。如果有牙周病或蛀牙，必須先處理好相關病況，否則漂牙後容易出現後遺症，例如牙肉萎縮，或是牙齒過度敏感等。

再舉例如發現病人牙齒變色，只是因為有色素沉澱於牙齒表面。其實透過洗牙和拋光，已可以令牙齒回復美白及光滑。不過若發現色素分子滲透入病人牙齒內部，就必須進行漂牙。

牙醫亦會讓病人了解自己牙齒的漂牙限制，從而對症下藥，為病人改善牙齒顏色。如果病人曾經以瓷粉補牙，或是安裝了陶瓷牙套，漂牙藥水並不能改變瓷粉和牙套的顏色；如果真牙部份變白了，可能就會與瓷粉或牙套出現色差。又例如病人牙齒曾遭到四環素類藥物染色，亦很難單靠漂牙改善顏色。牙醫會因應實際情況，與病人討論除了漂牙外的其他選擇，例如安裝牙套或貼上牙貼等等。

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