北角5死車禍｜保姆車司機罰2千後被控危駕　官指二次檢控終止聆訊

北角熙和街2018年保姆車溜後致5死2傷意外，涉事司機初時只被控沒有固定汽車制動器材離開車輛，他認罪被罰款2000元。惟控方4年後在事件進行死因研訊途中，突叫停並再檢控涉事司機，之後再控告司機危駕等罪名。涉事司機認為屬一案兩審，早前在區域法院申請永久終止聆訊，法官謝沈智慧今(19日)下裁決，認為控方違反免受雙重損害原則，下令永久擱置案件。法官又指控方混淆法律原則，引用不適用案例，認為有誤導法庭之嫌，會考慮投訴，同時亦批准辯方可獲訟費。



被告吳耀宗，67歲，被控2項危險駕駛引致他人死亡及受身體嚴重傷害罪，指他於2018年12月10日，在北角熙和街近英皇道（東行）交界，危險駕駛一輛私家小巴，導致何玉珍、梁洪、陳瑞意、楊文根及Yip Willy死亡，及令盧永業和雷曉琪身體受嚴重傷害。被告2019年9月承認1項沒有固定汽車制動器材離開車輛，他認罪判罰2000元。

校巴失事橫過英皇道來回行車線之後衝入熙和街。（蔡正邦攝）

北角車禍釀成多人死傷。(資料圖片/陳蕾蕾攝)

校巴衝下時有人被捲車底，需要由消防員救出。(資料圖片)

北角車禍中有一名死者當場死亡。 （資料圖片／陳蕾蕾攝）

校巴司機吳耀宗曾已身擋車亦受重傷，曾在深切治療部留醫。（資料圖片／鄧詠中攝）

被告站立時需扶拐杖

被告事發時發現小巴溜後，曾用身體擋車，他在意外中亦身受重傷，現亦需以輪椅代步，他在庭上站立時需扶拐杖。

官指未見有新證據再提控

法官謝沈智慧認為，控方在2019年提出檢控時，應已掌握檢控危駕的罪名，她在本案未見有重要新證據的出現，而兩次檢控均由相同或大致相同的事實導致，認為控方無法證明有特殊情況需要再作檢控。由於二次檢控是違反免受雙重傷害原則，故下令永久擱置本案程序。

斥控方援引不適用案例且混淆法律原則

法官又指，控方不但不斷地將「一罪兩審」及「免受雙重損害」的原則及測試混淆，援引明顯地完全無關或不適用的案例，還向法庭聲稱案例的「跋文」和「附錄意見」為案件的判決，有誤導法庭之虞。誤導法庭是嚴重違反專業操守的行為。

無基礎地向辯方作極冒犯及嚴厲用語

此外，控方對辯方大律師的批評，用了極之冒犯及嚴厲的用語，例如屢次指稱辯方「混淆視聽」，這些批評均全無基礎。其實是控方陳詞完全違反所有有關的法律原則，認為控方的行為並不合適。

小巴溜後衝下斜坡

涉案車禍發生於2018年12月10日接近下午2時，一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道溜後並衝下斜坡，5名途人碰巧閒逛或路經該處捱撞，其中一人當場死亡，另一人留院1個月後離世 ，餘下3人則送院當日宣告不治。

這次意外曾在2022年展開死因研訊，期間律政司突要求押後案件，並稱需要重新審視證供。該死因研訊至今仍未裁決。

案件編號：DCCC1129/2022