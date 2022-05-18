北角車禍死因｜律政司突求押後裁決以審視證供　官稱料與司機有關

2018年尾有校巴在北角疑因未有拉好手掣，車身向前衝，終釀成五死慘劇。死因庭經過8日的研訊，原定今（18日）作出裁決。惟律政司突申請押後，以索取4名死因證人作供時的錄音及騰本，重新審視相關證據，查看有否其他跟進程序，各家屬並無反對，死因裁判官何俊堯將裁決押後至6月16日，並向家屬解釋，或與肇事司機有關。另據早前證人證供，肇事司機事發時並非在駕駛，事後僅被票控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」被判罰款。



律政司看是有後續程序需處理

律政司代表在庭上表示，他們昨天已去信法庭，申請將死因裁決押後4個星期，並索取證人消防陳廣興、警員湯銘基、運輸處車輛檢驗主任何元宗，及法證專家陶志恒4人在死因庭作供的錄音及騰本，以讓律政司重新審視證據，查看有否其他後續程序需要處理。

強調申請押後是需要且值得

她稱明白此舉會影響到研訊的進程，但認為此次押後是需要且值得的，指律政司有責任審視研究發生的事。在此決定作出前，押後死因裁決屬最妥當的做法，以免影響之後的程序。何官亦向家屬解釋情況，相信律政司相關後續情況是與肇事司機吳耀宗有關，家屬聽罷均表示不反對押後。

司機非在駕駛僅被票控

時任警方道路安全主任兼高級督察早前供稱，由於意外發生時，肇事司機並非正在駕駛，故未能控以危險駕駛罪，只能根據票控未有拉好手掣，最高判罰款2000元及停牌半年。梁認同控罪與事件的嚴重情度未必相稱，同意法例不合時宜。

5死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。涉案車禍發生於2018年12月10日接近下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道發生交通意外。當時5名死者均因碰巧閒逛或路經該處，結果一同遇上意外身亡，其中何當場死亡，Yip 留院1個月後離世 ，餘下3人則送院後同日不治。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019

校巴衝下至多人死傷。(詳看下圖)