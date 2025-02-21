2元乘車優惠設限　議員憂長者感混亂　坐車計住繁複　料僅慳數億

新一份《財政預算案》下周三公布，《香港01》接獲消息，2元乘車優惠計劃已完成檢討，政府受惠資格維持不變，不過，計劃每月限搭240程車，以及10元以上車程車資以兩折計算。



勞福局代表今日向立法會議員交代計劃細節，議員張欣宇認為，措施可改善「長車短搭」現象，但本身有關問題並非嚴重，加上乘坐10元以上車程的長者數字不算多，估計只是節省約幾億元公帑開支，但「多多少少都幫到財庫」。他又引述局方代表稱，行政費用料涉以千萬元計，相信屬可接受範圍。



立法會議員狄志遠則對2元乘車優惠設限感憂慮，稱限制搭乘次數或令長者感混亂，坐車需「計住計住」，很難管理。



有消息透露，就收緊2元乘車優惠，政府擬推出兩轉變，包括每月限搭240程以及10元以上車程車資以兩折計算。（資料圖片）

調整八達通軟件 料洗兩千萬公帑

政府面臨千億元財赤，2元乘車優惠政策受到廣泛關注，有團體曾倡議改動受惠年齡，如取消60至64歲群組優惠，保留65歲以上群組的優惠。據消息指，當局憂改動年齡群組影響大，故受惠群組維持不變，不過，乘車優惠金額則有改動，10元以下車程維持2元優惠，10元以上車程車資以兩折計算；另外，將將限制每人每月只能享用240程優惠。

張欣宇。（資料圖片/黃浩謙攝）

自計劃2022年擴大受惠人群至60至64歲後，計劃的撥款已經按年倍增至2022/23年度的30.8億元，2024/25年撥款預算更達60億元，而截至2023/24年度，計劃累計支出已超過162億元。

立法會議員張欣宇表示，勞福局今日交代二元乘車優惠的檢討，他引述局方代表稱，每月乘搭次數超過240次的長者，估算少於受惠人數約1%，相信可以理順部份「誇張」使用優惠的情況。他指，行政費用以千萬元計，用於調整八達通軟件及設定實施，有關金額可以接受。

被問及10元以上車資變兩折計算，對政府財政是否有幫助，他認為，措施可改善「長車短搭」的現象，有誘因令長者選擇其他交通方式，不過，本身「長車短搭」的問題並非很嚴重，加上乘坐10元以上車程的長者實際數字不算多，料只是節省約幾億元公帑開支，「多多少少都幫到財庫」。

他指，局方人員多次強調，今次方案並非為了「慳錢」，只是堵塞政策漏洞及避免濫用情況。

狄志遠。（資料圖片/歐嘉樂攝）

狄志遠：限制搭乘次數令長者混亂

立法會議員狄志遠則對2元乘車優惠設限感憂慮，稱限制搭乘次數或令長者感混亂，坐車需「計住計住」，很難管理。他估計削減優惠後，只是僅節省幾億元開支，對政府財政幫助不大，反而令長者對政府有不好的觀感。他指，2元優惠最大的開支是長車短搭，但有關情況可透過其他方法解決，例如公眾教育。