2元乘車｜消息：維持滿60歲享優惠　每月限240程　10元以上變兩折

財政預算案即將公佈，社會最近熱論焦點為兩元乘車優惠會否調整。可靠消息指，滿60歲即可享有兩元乘車優惠會維持不變，但會施加限制，以每月240程為上限，以一個月計，即平均每日8程。而十元以下的車資會繼續收2元，但10元以上的車資，將改為兩折計算。例如8元的車資則只需付2元車資、但20元的車資就會收2折、即要付4元車資。



消息指，本方案一方面繼續維持60歲或以上市民可享優惠，另一方面可以解決長車短搭的問題，皆因長者如選擇乘坐較貴的公共交通工具，部分費用需自行承擔，故會自行考慮。消息亦指，相信每240程已能滿足出行需要，同時有助減少「長車短搭」，無違反政策原意。



由於改動八通系統需時，相信新安排至少要在預算案公布後的幾個月時間，方能落實。



兩元乘車優惠將有調整。（張浩維攝）

維持60-64歲年齡群可享優惠 免引起社會動盪

雖然，不少政黨建議取消或調整60-64歲的優惠，但消息指，如改動受惠年齡恐引起動盪大，故決定維持不變，即市民滿六十歲起即可享2乘車優惠；至於10元以上車資以兩折計算，則是希望藉以減少「長車短搭」，料新方案可節省以億元計算的開支。

至於每月以240次為限，因數據顯示只有少於1%的優惠使用者會搭乘多於此數，故當局認為此屬合理的限制，若有人極端地在短時間內用盡240次的優惠，同月內之後車程的車資會被收取正價車費。被問及市民未必會記得自己的乘車次數，會否有任何提示，消息則未有回應，又強調此新安排絕非為慳錢。

政府於2012年推行「2元乘車優惠計劃」，鼓勵退休長者及殘疾人士外出參加活動或探望親友。及至2020年，時任特首林鄭月娥宣布將優惠門檻降至60歲，2022年實施。不過，問題卻逐漸浮現，其中公共巴士、小巴「長車短搭」問題備受詬病，加上60至64歲人士的車資以正價計算，政府對此年齡群的補貼負擔日漸加重。2021/22年度，計劃的支出為13.95億元，但上年度增至40億元，預計本年度開支高達60億元。

林鄭月娥向香港01記者禮貌地打招呼後，全程微笑未有回應2元乘車優惠提問。（潘耀昇攝）

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀前年在巴士公司申請加價時，便曾批評巴士公司申請的加幅「官民共憤」，又指人口持續老化，政府的補貼只會變「無底黑洞」。在任期間將2元乘車優惠的門檻由65歲降至60歲的前特首林鄭月娥，未有回應收緊優惠是否合理，亦無回答當時有否考慮到政府的財政負擔，只是全程以微笑面對記者。