當手術室成為舞台　外科醫生不為人知的工作日常

網絡劇集《外傷重症中心》最近紅遍全球，令不少人對外科醫生這個工作深感興趣。外科其實是一個非常辛苦的專科，長時間站立、高壓環境、複雜的手術過程，讓不少人敬而遠之。

回想當年仍是醫科生，當第一次進入手術室，站在一旁觀摩手術的過程，醫生透過精細的手術拯救病人，甚至切除腫瘤、重建血管，讓病人從痛苦中獲得解脫。尤其當手術結束，看到患者開始康復時，這種興奮及滿足感，便深明外科是我想做的工作。



撰文：醫善同行醫學顧問、血管外科專科醫生顏令朱



醫善同行醫學顧問、血管外科專科醫生顏令朱

連續48小時工作

很多人都好奇，外科醫生的日常到底有多辛苦？其實，手術台上，我們腎上腺素飊升，累也不覺得累；但手術結束的那一刻，腎上腺素下降，疲勞瞬間湧現，有時候甚至連寫手術紀錄的力氣都沒有。

猶如劇集描述一樣，我也曾試過連續 48 小時不眠不休處理急症手術，一場接一場，不僅考驗技術，更考驗身心極限。外科醫生沒有真正的「下班」，隨時都可能被召回，因為病人的生命不會等你休息，例如曾在婚禮擔任「兄弟」，接到電話也要立刻放下餐具，衝回醫院搶救病人；亦試過凌晨三點，冒著十號風球，駕駛私家車在風雨飄搖趕回醫院施手術。

手術台上，外科醫生腎上腺素飊升，累也不覺得累；但手術結束的那一刻，腎上腺素下降，疲勞瞬間湧現，有時候甚至連寫手術紀錄的力氣都沒有。。(Getty Images)

經常短時間內做決定

外科醫生經常需要短時間內做出果斷決定，例如病人危在旦夕，我們必須判斷是否需要立即送去電腦掃描（CT），還是直接推進手術室開刀。有時候，我們並沒有太多時間思考，病人的生命就在那幾分鐘的決定之間。有些手術，一旦拖延，病人的狀況可能會急劇惡化，甚至無法挽回。

多年前，曾有一名嚴重內出血的病人求醫，他的主動脈瘤與十二指腸致命性破裂，在急症室大量嘔血，場面嚇人。醫院立即安排緊急手術，當我打開腹腔，發現腫脹的血管內竟然充滿未消化的藥丸。這樣的情況從未見過，當下只能憑經驗和判斷，逐步封堵出血點，最終成功挽救病人性命。這種時刻，外科醫生必須保持冷靜，迅速做決定，因為病人的生命就在我們手上。

手術室的秘聞

手術室（Operating Theatre）這個名稱，其實有著特別的含義。在英國，手術室被稱為「Theatre」，意思是劇院，因為每一場手術都像是一場精密的演出，手術醫生和醫護人員就是這個舞台演出的主角。

每次病人麻醉前，醫生都會問他喜歡聽什麼音樂，讓他在熟悉的旋律中入睡。但當病人入睡後，醫生就會換上自己喜愛的播放清單。大部分外科醫生在開刀時都會播放音樂，於我而言音樂不只是背景聲，更是一種節奏感，讓人能夠更專注於手術。

外界可能不知道，外科醫生在不同醫院都有一對專屬於自己的手術鞋，有助確保手術室的無菌環境，減低交叉風險，而且每個手術動輒以數小時計算，穿著適合自己的手術鞋，也可確保長時間站立時的支撐性，降低腳部疲勞等。

此外，許多外科醫生的手術帽是特製的，內含的鉛能夠防止X光輻射對頭部（尤其是頭皮）的影響，特別是在需要長時間進行影像導引手術的情況下，這種鉛製手術帽能夠有效減少輻射暴露，保護醫生的健康。

「天書」記錄醫生手術習慣

在劇中，男主角以火爆脾氣聞名，現實上，不少外科醫護團隊之間會流傳一本「天書」，詳細記錄每位外科醫生的喜好、手術習慣，包括偏好的手術工具、儀器等。護士們會根據這本「天書」來準備器械，確保手術順利進行。這本「天書」不僅幫助新手護士熟悉不同醫生的需求，也能減少手術中的溝通誤差，提高整體效率。

手術過程中，醫護人員的準備和反應速度也是關鍵。有經驗的護士能夠預測醫生下一步的需求，在醫生開口前就準備好相應的器械，讓手術順利進行。但如果護士動作慢，或者拿錯器械，就可能嚴重影響手術進度。

手術室內的時間就是病人的生命，一分一秒都不能耽誤，因此當護士反應不夠快時，不少醫生會變得焦躁，甚至直接訓斥。有些資深外科醫生脾氣較大，遇到護士拿錯工具，可能會當場發火，因為在高壓環境下，任何一個細小的失誤都可能帶來嚴重後果。

手術的成功，從來不是外科醫生一個人的功勞，而是整個團隊共同努力的成果。從手術前的準備、麻醉科醫生的監察、護士的支援，以及術後護理，所有環節都至關重要。（《外傷重症中心》劇照）

性格決定命運

外科是個講求爽快與決斷的領域，沒有過多的猶豫與試探，透過手術在短時間內直接解決病人的問題。如果讓我重新選擇一次，我還是會選擇做一名外科醫生。這個行業帶來的滿足感，遠超身體上的疲憊。

手術的成功，從來不是外科醫生一個人的功勞，而是整個團隊共同努力的成果。從手術前的準備、麻醉科醫生的監察、護士的支援，以及術後護理，所有環節都至關重要。每一場手術，都是一個團隊的配合與默契累積的成果，醫生只是一部分，沒有整個團隊的努力，手術不可能順利完成。

這是一條辛苦但充滿意義的路，但我仍甘之如飴。

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