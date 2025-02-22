觀音開庫｜善信子時入廟　有人借得3.8億感滿意　更盼望身體健康

正月廿六日「觀音開庫」，大批善信前往廟宇祈福借庫。當中，紅磡觀音廟一如以往提早於今午（22日）5時關閉，晚上11時子時開庫。晚上開庫前，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場有逾百人排隊，雖不時降微雨，善信仍準備充足排隊等候。

踏入子時，紅磡觀音廟開放，善信魚貫入廟借庫，廟內敲起鼓後，大批善信隨即點燃香燭。今早7時取籌的張小姐稱成功借得3.8億，稱對金額感到滿意，非常開心，希望新一年身體健康。



正月廿六日「觀音開庫」，大批善信前往廟宇祈福。紅磡觀音廟一如以往提早於今午（22日）5時關閉，晚上11時子時開庫。在晚上開庫前，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場已有逾百人排隊等候。（廖雁雄攝）

正月廿六日「觀音開庫」，大批善信前往廟宇祈福。紅磡觀音廟一如以往提早於今午（22日）5時關閉，晚上11時子時開庫。在晚上開庫前，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場已有逾百人排隊等候。（廖雁雄攝）

今晚11時踏入正月廿六子時「觀音開庫」，在16個可供借庫廟宇之一的紅磡觀音廟外，有上百名善信排隊等待，臨近開庫，紅磡觀音廟外排隊位置下起雨來，有善信即打開雨具或穿上雨衣續排隊，部份人因欠雨具，只能以膠袋遮雨。

有善信稱借得金額是秘密 祈求身體健康

紅磡觀音廟今晚通宵開放至明日晚上8時，供善信借庫，借庫金額由3000萬至10億不等。排隊輪候借庫善信購買祭品、寶燭。張小姐稱，今早7時取籌，成功借得3.8億，她稱對金額感到滿意，非常開心，希望新一年身體健康。另一善信嚴太稱，每年都會來紅磡觀音廟，今日同樣早上7時到場，並成功向觀音借庫，但未有透露金額，形容是秘密，她說祈求身體健康。

▼2月22日 觀音借庫2025▼



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泰國遊客一行四人在香港逗留一星期 主要目的是向觀音借庫

泰國遊客Sarasin Pete一行四人在香港逗留一星期，主要目的是向觀音借庫。他們於今晚約8時多抵達非取籌區排隊，排在第七行，目測有近百人排在前方。他說，在母親影響下，一直有拜觀音的習慣，但今日首次向觀音借庫，希望觀音保佑平安、工作順利。被問到希望借多少，他稱隨觀音娘娘的意願，稍後會回來還神。

他提及，排隊時也見到不少泰國人，又指泰國也有觀音開庫，認為相關習俗是由香港流傳到泰國，他又得悉不少人若未能訪港，也會到當地的觀音開庫。

泰國遊客Sarasin Pete一行四人，在香港逗留一星期，來港主要目的就是向觀音借庫。（廖雁雄攝）

去年成功向觀音借得兩億 善信：經濟差咗但身體健康咪得囉

連續14年借庫的黃先生今早7時到場取得第20多號籌，直至晚上8時許再回來排隊。他說，習慣每年都會來，去年成功向觀音借得兩億元，並已還庫。被問到去年過得如何，他形容「都幾好，但係差啲⋯⋯有野做都算係咁，始終經濟差咗，不過身體健康咪得囉！」他祈求新一年工作順利、身體健康。他憶述，曾經想在有限的資金下換新車於是向觀音許願，第二日隨即成功覓得一部心儀車輛，形容「都真係幾靈。」

連續14年向觀音借庫的善信黃先生，今早7時到場取得第20多號籌，直至晚上8時許再回來排隊。他說，習慣每年都會來，去年成功向觀音借得兩億元，並已還庫。（廖雁雄攝）

▼2月22日 觀音借庫2025▼

