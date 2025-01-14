嬰兒別吃「這食物」！或染肉毒桿菌 事主驚訝她媽媽竟從未聽聞
撰文：聯合新聞網
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嬰兒的飲食跟大人不同，有很多食物若不小心餵食，可能會導致嚴重後果。
日前有一名網友跟媽媽聊天，談到「嬰兒不能吃蜂蜜」，發現媽媽完全不知道，讓她很疑惑自己怎麼長大的。對此，網友幽默表示「人生成就達成：第一次逃過鬼門關」。
至女兒長大後，這位媽媽才知嬰兒不能吃蜂蜜：（按圖了解）
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一名網友在Threads發文表示，「剛剛我跟媽媽聊到動漫《藥師少女的獨語》，我說『像以前的人可能就不知道嬰兒不能吃蜂蜜』，而媽媽回覆『嬰兒不能吃蜂蜜？』我則回應『對啊，三歲以前都不要吃比較好』，這時媽媽震驚『蛤！我都不知道耶！』」媽媽的回應讓事主無言，疑惑自己怎麼長到那麼大的？
文章曝光後，許多網友幽默回應：
．「正常啊，我跟親戚說全母奶嬰兒不能喝水，我還放新聞給他們看，結果他們裝一瓶水給嬰兒，說『寶寶渴了吧』」
．「更新成就：有驚無險地長大」
．「我也是長大後才知道小孩子不能喝甘草糖漿，我媽聽到後回我『蛤！你們以前咳嗽，我都倒半個紙杯給你們喝』」
也有網友認為：
．「資訊一直在變，就像以前我媽那年代，醫院會衛教要餵嬰兒葡萄糖一樣，我媽跟我說的時候我也很驚訝」
．「現在資訊更新了，蜂蜜裏面有高溫無法殺死的肉毒桿菌孢子，嬰兒的腸道還沒發育完全，會中毒所以不能吃」
《聯合新聞網》先前也報道過，兒科醫生指出1歲以前小嬰兒不能吃的有「蜂蜜跟堅果類」，蜂蜜是因為有肉毒桿菌，會抑制神經傳導而肌肉無法收縮、麻痺，嬰兒如果吃到肉毒桿菌孢子，多數嬰兒的第一個症狀是「便秘」，接着可能會食慾不振、眼皮下垂、全身無力。
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