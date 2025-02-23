預算案2025｜林健鋒：如公務員減薪可設補償制　達標者有獎金花紅

新一份財政預算案周三（26日）公布，坊間普遍關注公務員薪酬調整，以及收緊長者2元乘車優惠。行政會議成員、商界立法會議員林健鋒表明反對公務員凍薪，但若果公務員要凍、減薪，政府可模仿商業機構設花紅制度，獎勵表現優良的公僕，並設績效指標（KPI）降低不達標公務員升職速度，代替「炒人」。



收緊2元乘車優惠方面，林健鋒認為優惠應按通脹率調整，「將每年通脹（率）加埋，可能係3蚊、4蚊」。



林健鋒。（黃寶瑩攝）

倡公務員設獎金、分紅制 如減薪須議員一視同仁

林健鋒今日接受無綫電視節目《講清講楚》訪問，談及公務員薪酬問題時明確表示「不贊成公務員減薪」，理由是影響士氣。不過他稱若要減薪、凍薪，首先要一視同仁，即立法會議員、行政會議成員、乃至政府資助機構都要減；其次建議政府設補償機制，即模仿私人機構設置獎金和分紅制度，獎勵工作表現好的公務員，實現「多勞多得」。

林健鋒亦認為公務員編制需要調整，例如利用人工智能輔助工作，整合重疊的工序，呼籲政府「落多啲心機」。他續強調不贊成政府「炒人」，惟可以重新調配編制使得部分公務員「自然流失」，調整外判職位，亦可設關鍵績效指標（KPI），降低不達標者的升職速度。

2元乘車優惠（林靄怡攝）

2元優惠如考慮通脹可能增至3元、4元

近日消息指長者2元乘車優惠將收緊，新方案受惠年齡不變，惟每月限搭240次、車費10元以上有兩折，有意見認為未能有效節省庫房開支。林健鋒坦言2元優惠政策推出之時並無考慮到通脹的影響，現時依照通脹比率去做調整最為適宜，「將每年通脹（率）加埋，可能係3蚊、4蚊」。