預算案‧一片看清｜2元乘車巴士食盡補貼　公務員減薪不如裁冗員？

【財政預算案2025/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政預算案明天（26日）公布，焦點之一是上年度開支40億的2元乘車優惠，政界其中一個矛頭指向有巴士公司取消60至64歲票價優惠「食盡補貼」，亦有巴士公司要求退休員工改用樂悠咭疑「計縮數」，跨黨派希望各交通營辦商履行社會責任，將60至64歲人士同列為長者，與年滿65歲者看齊提供半價票價，幫補政府開支，不過引起加價疑慮，問題只是錢從納稅人口袋出，還是加價後由所有乘客分擔。



另一個政界提出的滅赤方向是問責高官減薪，政府未知是否「收貨」，不過政府編制「瘦身」呼聲也高，尤其公務員維持編制零增長下仍不時開位請人，不少崗位可能可以人工智能取代，包括逾200名打字員，月薪最高5萬元。多名議員認為有裁冗員的空間，工會反駁恐怕會服務質素，如何取捨還看財爺智慧。



滅赤不只一招，財爺早前預告有信心三數年內滅赤，他憑過往樓市升勢，兼有多幅百億地王的經驗推算，未來數年地價收入可觀，惟地王已買少見少，究竟是否「斷估」？《香港01》一片看清分折，並拆解政府發債頂財赤惹起的爆煲疑慮是否「站得住腳」，以及原來善用股票印花稅收入，足以令政府一年滅赤！



財赤危・機 - 2元乘車篇

財政預算案・2元乘車｜撤自家優惠食盡補貼 巴士公司要「落水」？

2元乘車自2022年初將受惠年齡降至60歲或以上，原定5年檢討一次，卻因加速政府財政負擔，急須盡快調整。財政司司長陳茂波下周三（26日）發表新一份財政預算案，是否修訂正是焦點之一。

社會對政策議論紛紛，包括是否讓公共交通營辦商承擔一定社會責任。事實上2元乘車降低年齡門檻至60歲後，巴士公司調整不少政策以增收政府補貼額。例如城巴隨即取消原本提供的非過海線及旅遊線的60至64歲半價優惠；九巴原本資助退休員工及家屬免費搭巴士，但亦在其後要求年滿60歲退休員工改用樂悠咭，公司只資助2元，其餘車費差額收政府資助。

根據數字，單就60至64歲乘客，勞工及福利局預算2023/24年須發還8.4億元予5間巴士公司。若巴士公司願跟隨樂悠卡政策，向60至64歲提供半價優惠，料至少能節省當中一半、即4.2億公帑。工聯會建議應由巴士公司提供60至64歲半價優惠，令政府不用補貼太大差價。

財赤危・機 - 公務員編制篇

財政預算案｜公務員編制零增長仍請人？揭政界眼中冗員目標

連續三年面對逾千億或近千億赤字，政府表明未來要以節流為滅赤主要手段，佔政府經常開支四分一的公務員薪酬開支進入輿論視線，全體公務員與問責官員應否凍薪或減薪備受討論，有學者更倡議公務員應減薪一成。政府一直強調近年嚴控公務員編制零增長，但《香港01》發現有幾組數字，或有助外界判斷「零增長」背後的真實情況。

多名立法會議員不約而同認為，政府仍有刪減人手的空間，質疑為何今時今日為何仍要有二百多名各級打字員、百多名水務署抄錶員遊走全港抄水錶。部分人雖然對減薪、凍薪有保留，但也不約而同要求政府檢討架構和人手安排，認為可引用更多科技提升效率，以有效善用財政資源。

財赤危・機 - 負債儲備篇

財政預算案｜人均10萬儲備一半靠借 學者派定心丸 倡節流勝開源

財政司司長陳茂波本月26日將發表新一年度《財政預算案》，早已預告這是一份近千億元的赤字預算，而財政儲備至去年12月底為7,346億元，以目前本港人口最新數約750萬人計，相當於平均每人尚餘近10萬元。

儲備不多，但債務卻不斷增加，政府未償還債券佔GDP升至12%， 形象而言每一位港人身上，10萬元儲蓄中有5萬元是借回來的，近年財赤情況下處「債冚債」狀態。相信無人想「見紅」，幸好《香港01》對比全球發達經濟體債務水平，發現香港負債水平未算好高，鄰近國家、經常用作比較的新加坡，其債務與GDP比率達171%！另外，有專家認為，支出的增加才是導致港府赤字的主要原因，開源不易，節流更可行。

財赤危・機 - 滅赤篇

財政預算案｜港股曾日獻9億印花稅 金融泵水構想 財赤迎刃解？

港府千億財赤的警鐘，早惹全城嘩然，開源節流，無疑成為呼聲所向。作為國際金融中心，金融業的稅收貢獻，不容小覷，經《香港01》估算，2024財年的股票印花稅可超過530億元，按年升約兩成。

港股成交潛能無限，上周二（18日）224億北水南下掃貨，創4年來單日最多。回顧去年9月底內地救市，港股單日成交額，連破千億關口，飆至6200億元新高。若可維持全年，則僅股票印花稅，就可貢獻超過2,264億元，千億財赤或將「不足掛齒」。

不過，下調乃至取消股票印花稅的倡議，業界亦多有提及。專家明言，需釐清削減稅率，不等於導致收入減少，且可配合對衍生工具等新徵印花稅，刺激股市交投，尤其是催生高頻交易，相信對於填補赤字，金融業「錢」景廣闊。

財赤危・機 - 賣地篇

財政預算案｜百億地王失蹤 專家：皇帝女唔憂嫁不再 倡改賣地模式

香港樓市過往連續多年攀升，樓價年年上漲帶動政府不時出現過百億、逾千億元的地價收入。不過輝煌賣地成績近年不再出現，翻查資料，截至2月中，2024/25財政年度政府地價收入（賣地收入加上補地價收入）暫時約46億元，較原本預算地價收入330億元，僅達標約14%。

值得留意，在2023年2月份，當時財政司司長陳茂波曾指「憑過往經驗推算，未來數年的地價收入相當於GDP（本地生產總值）大概3.7%左右」。不過相關預測與目前最新市況出現大幅度落差，以2023年香港本地生產總值約2.99萬億港元作比較，今年2024/25年度的地價收入暫錄約46億元，僅佔2023年GDP約0.154%。

有測量師認為，以往土地買賣是「皇帝女唔憂嫁」，不過近年發展商意欲減弱導致多宗流標，甚至有成功拍賣批出的地皮，最終重新回到政府手中，反映情況逆轉。建議政府回到基礎市場原則，直言土地是需要宣傳、推廣，而未來發展北都更要積極吸納產業企業，需考慮引入免地價、稅務減免等措施，扶持產業發展。