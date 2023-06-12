養和話你知丨每百人三人患驚恐症 突呼吸困難似心臟病發如何分辨

驚恐症為焦慮症的其中一種，在香港是十分普遍的精神疾病，每一百人當中約有2至3人患有驚恐症，而女性患上此病的機率比男性可高上兩至三倍。驚恐症可以在毫無徵兆下發作，患者會突然感到害怕和不安，身體會作出猶如心臟病發的生理反應，嚴重影響工作和日常生活。到底何謂驚恐症？成因為何？與心臟病發有甚麼分別？本文邀請了養和醫院精神科專科醫生潘佩璆醫生為我們解構驚恐症。



何謂驚恐症？發作時會呼吸困難、手腳抽搐！

潘醫生指，驚恐症又稱為驚恐障礙（panic disorder），是焦慮症（anxiety disorders）的一種。驚恐症患者會重複經歷驚恐發作（panic attacks），典型的驚恐發作會突然發生，即使並非遭到危及生命的境況，患者都會突然感到十分恐懼，彷彿自己即將死亡、暈倒、精神失控，發作時會出現呼吸困難、心跳劇烈、胸口發悶、步履不穩、手心冒汗、手腳震顫、四肢有針刺感等徵狀，部分較嚴重的病人，可能會出現下顎僵硬、手腳抽搐、神志不清。

驚恐症患者會突然感到十分恐懼，彷彿自己即將死亡、暈倒或精神失控。（圖片：Shutterstock）

潘醫生指出，驚恐發作一般持續數分鐘至一小時不等，其後徵狀會慢慢自然減退。由於發作時患者會感到十分恐懼難受，因此有部分患者會變得害怕獨自出門，變相會整天不出家門，亦會避免到人多而且難以隨時離開的場所，例如戲院、體育館、擠迫的街道、乘搭公共交通工具等，形成次生性的廣場恐懼症（agoraphobia）。

驚恐症成因繁多 解構4大成因

1. 遺傳因素



潘醫生指出，很多研究顯示驚恐症有明顯的遺傳性，驚恐症患者的一級親屬（first degree relatives），泛指父母、子女、兄弟姊妹，他們患上驚恐症的機率是一般人的五倍。至於單卵孿生者（即遺傳基因完全相同的雙胞胎）同患驚恐症的比率也遠較雙卵孿生者（即遺傳基因近似度與兄弟姊妹相同的雙胞胎）為高。

2. 生物化學因素



研究顯示，部分用作調節副腎上腺素（noradrenaline）、血清素（serotonin）及γ-氨基丁酸受體（GABA receptors）的化學物質或藥物可以產生或抑制驚恐發作，而腦神經細胞以這三種物質作為訊息傳遞的介質，因此有學者認為，腦神經細胞功能失調可能是驚恐症的成因。

3. 腦神經因素



動物實驗發現驚恐與逃避行為是由大腦深處的邊緣系統（limbic system）控制，而腦造影研究也發現，驚恐症患者的大腦邊緣系統與常人在結構上和功能上皆有所不同，因此推斷腦神經的結構異常或是驚恐症的成因。

4. 思維因素



從認知行為心理學的層面看，驚恐症患者的部分生理變化和感覺會引發一連串不自覺的思想，這些思想會令患者感到越來越緊張，產生惡性循環，最終形成驚恐發作。

驚恐症與心臟病發相似？ 應如何分辨？

驚恐症發作時，患者會出現與心臟病發極為相似的徵狀，如血壓上升、手心冒汗、心跳加快、呼吸困難等。然而，潘醫生表示兩者不能一概而論，心臟病種類繁多、病徵各異，儘管與驚恐症的部分病徵有所重疊，但由於心臟病有較高風險，甚至會危及性命，因此建議出現相關病徵時，即使輕微也最好盡快到診所或醫院檢查，發作時更應該到醫院急症室求診，因為部分心律失常的心臟病要在病發時才能檢驗證實，這樣可及早診斷出所患疾病。

驚恐症與心臟病可同時發作？

潘醫生指，驚恐發作與心臟病發理論上是可以同時發生，驚恐症患者與普通人患上各種心臟病的機率相若。不過在驚恐發作時，患者的心跳會加快加強，因而增加心臟的負荷，甚至會誘發某些心臟病。假如同時患上驚恐症與心臟病，患者應遵從心臟科醫生的指示，預防及處理心臟病發作。

驚恐症發作時，心跳會加快加強，增加心臟的負荷，甚至誘發某些心臟病。（圖片：Shutterstock）

驚恐症突然病發 4個即時紓緩方法

驚恐症發作時，患者會感到十分害怕，因而產生次生性的恐懼及緊張情緒，令患者越來越緊張，因此在病發時，應盡量降低對病徵的恐懼情緒，以免產生惡性循環。

1. 放鬆自己



發作時先暫停手上工作，找一個令自己感覺較為舒適的地方坐下休息，放鬆自己。

2. 轉移注意力



驚恐症發作時，患者會浮現自己即將面臨死亡等恐懼負面思想，這時可以把注意力集中在身體其他感覺上，例如呼吸。患者徐徐一呼一吸，有助自己平復情緒。

3. 放慢呼吸



部分患者會在驚恐發作時出現過度換氣症候群（hyperventilation syndrome），呼吸會加快加深，導致體內的二氧化碳大量排出。潘醫生解釋，二氧化碳在體液中溶解後會變成碳酸，若身體過量排出二氧化碳，便會增加體液的醶性，降低身體內鈣離子的濃度，從而刺激神經細胞，產生頭暈、四肢感覺異常（如針刺感），甚至肌肉抽搐。這亦是驚恐發作時患者驚恐感覺加劇的主因。他建議患者可以放慢呼吸，或隨身帶備一個紙袋，需要時以紙袋蓋著口鼻呼吸，減少二氧化碳過度排出，有助紓緩病情。

驚恐發作時，患者可以放慢呼吸，或用紙袋蓋著口鼻呼吸，減少二氧化碳過度排出，有助紓緩病情。（圖片：Shutterstock）

4. 隨身帶備藥物



曾經驚恐發作的患者，醫生會處方鎮靜劑藥物讓患者可隨身攜帶，以備在驚恐突然發作時服用，可迅速控制恐懼感。潘醫生提供一個小竅門，患者在緊急情況下，可把藥片含在口中舌下，讓藥物繞過肝門靜脈循環系統，迅速傳送到身體其他部位（包括大腦）以助吸收。

驚恐症可斷尾嗎？

潘醫生指，調查發現約三分之一的驚恐症患者，經藥物或心理治療痊癒後不再復發，但大部分患者的病情仍會持續和反覆、時好時壞。要改善病情，患者應正確認識驚恐症的本質，改變自己對這種病的誤解，擺脫「我以為會死」的負面想法，降低對此症的不必要恐懼，有助他們在驚恐發作時不會過度害怕、減輕病徵。

真實個案分享 藥物與心理輔導相輔相成

潘醫生分享曾遇過一個驚恐症案例，是一名約五十歲的女律師，多年來都有突發性緊張害怕的感覺，每次發作時彷彿大難臨頭，精神馬上要崩潰般，同時她會出現一連串生理反應，包括呼吸困難、手腳麻痺有如針刺、心跳加快、胸口像被大石頭壓住。以上感覺一般只維持數分鐘，之後便會慢慢恢復正常。

多年來，她的病情反覆、時好時壞，除了針對驚恐發作時的病徵處方抗抑鬱藥物外，亦需著重心理治療，因此轉介至臨床心理學家，為她進行認知行為治療，配合心理輔導下，她的病情明顯改善，也減少了使用鎮靜劑，經數年努力終成功克服驚恐症。

最後，潘醫生提醒，驚恐症是能夠治療的心理病，很多人因不了解而錯過了治療的良機，持續承受著無形壓力和恐懼。他呼籲有相似病徵的人士不必感到尷尬，應及早求醫並尋求專業心理輔導，找出誘發驚恐症的原因，有助改善病情。

養和醫院精神科專科醫生潘佩璆醫生

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