結業潮｜台灣過江龍八月堂全線結業　金記旗下麗香園冰室「退役」

本港結業潮持續，繼度小月及阿默蛋糕後，再有台灣「過江龍」敗走香港，2018年進軍香港的牛角包「可頌」品牌八月堂，全盛時期在本港擴展至12間門店，惟最後一間位於上水中心的分店已在今個月結業。該品牌主打現烤牛角包，例如上水店限定的堅果森林蔓越莓丹麥吐司，便索價36元。

另一邊廂，再有「本地薑」全線結業，隸屬於金記餐飲集團的麗香園冰室，始創於1962年，後被收購重塑品牌，惟最後一間位於柴灣興華廣場的分店已結業。該店著名以懷舊中巴設計的車頭裝飾，也隨之「退役」。



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八月堂2018年進軍香港 全盛時期12間門店

台灣知名牛角包品牌八月堂，早於疫情前的2018年進軍香港，初時受到港人追捧店外大排長龍，全盛時期在本港擴展至12間門店，分別位於大角咀奧海城、觀塘創紀之城、荃灣海之戀、沙田新城市商場等。不過熱潮過後，八月堂分店於近年逐一結業，最後一間位於上水中心的分店，也在今個月悄悄結業。

主打即日現烤牛角包 扁扁可頌最便宜收$19

八月堂主打即日現烤的牛角包，稱為「可頌」（法語：croissant，德語：Croissant），提供多款特別的口味，包括伯爵奶茶、紫薯芋泥、焦糖布丁等。根據其去年10月在社交平台最後公布的價目表，最便宜的扁扁可頌收19元，最貴為上水門市限定的堅果森林蔓越莓丹麥吐司，索價36元。

翻查資料，過去幾年便有多間台資餐飲品牌敗走香港，包括同樣在去年9月宣布撤出香港的度小月及阿默蛋糕，亦有去年11月暫停結業的艋舺雞排等。

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麗香園冰室全線結業 柴灣分店疑關門已一個月

金記餐飲集團旗下的金記冰室去年大規模結業，更被揭發拖欠員工薪金。隸屬同一個集團的麗香園冰室，近日同樣難逃結業，最後一間位於柴灣興華廣場的分店已落閘，有網民稱該店已結業超過一個月。

着名於懷舊裝修風格 店外牆壁裝飾為中巴車頭

翻查資料，麗香園冰室始創於1962年，其後被金記餐飲集團收購及重塑品牌，主打傳統冰室食品及飲品，亦推出馳名霸王雞、啖啖無骨海南雞、經典菠蘿油等港式美食，曾在馬鞍山新港城中心、荃灣大窩口商場、粉嶺華明商場等開設分店。

麗香園冰室着名於懷舊港式裝修，例如店外牆壁裝飾，便仿照1998年停運的「中華巴士」車頭設計，而店內則以車廂風格裝修。不過隨着跨越半世紀的冰室結業，該復古中巴車頭也隨之「退役」。