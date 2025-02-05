銅鑼灣變形金剛餐廳結業前直擊　下午4時食客清零　客以為已停業

銅鑼灣變形金剛餐廳 Transformers The ARK今（5日）宣佈將於本周六（8日）結業，於5月搬遷至深圳繼續發展。記者於下午4時到場觀察一小時，發現場内空無一人，僅剩幾位侍應及廚師在場。店内部份地方及餐枱已圍封，手信專賣店已搬離，有顧客本想光顧，但看見餐廳内較冷清，以爲已結業。



銅鑼灣變形金剛餐廳2月5日店內冷清無食客，僅剩幾位員工。（林子慰攝）

將軍澳中心分店開設約半年就結業

位於銅鑼灣羅素街時代廣場對面的Transformers The ARK於2023年4月開幕，主要提供漢堡、炸鷄等美食，是本港首間以變形金港為主題的餐廳。餐廳内除了有3米高柯柏文模型外，亦有手信店售賣周邊產品。品牌曾於同年底於將軍澳中心開設分店，惟約半年後宣告結業。

店内部份地方及餐枱已圍封 手信專賣店已搬離

該餐廳今於社交媒體宣佈結業，並將搬遷至深圳，有網民嘆可惜。記者於今下午4點到場觀察，發現店内十分冷清，沒有顧客在内用餐。店内有不少設施，包括手信專賣店已搬離，部份地方及餐枱已圍封。

有夫婦攜子女本想光顧，但看見餐廳内部有封帶及較冷清，以爲已結業。該夫婦表示，一直都知道有此餐廳，餐廳網上風評很好，但從前一直未有光顧。「本身諗住今日試下，結果就嚟結業」，感到可惜。

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員工：一個月前收到結業通知

來自南非的情侶旅客則表示進去打卡但沒有消費，因爲店内太冷清，如果店内熱鬧些會幫襯。來自珠海的旅客陳先生（化名）表示，自己和兒子在此等人，不知餐廳將結業，遲些可能會進去吃晚飯，因兒子對餐廳很有興趣。

在餐廳工作逾一年的王先生（化名）表示，一個月前已收到結業通知，現時餐廳仍有約10名員工。王生稱餐廳平日營業額會較今日好，午餐及晚餐時間約有七成入座率。問及是否清楚結業原因，王生則表示不清楚。餐廳另一員工則表示結業原因主要是租金太貴。

銅鑼灣變形金剛餐廳下午四時現場相，門口沒有張貼結業告示。（林子慰攝）

銅鑼灣變形金剛餐廳於2023年4月開業，屬複式地舖，當時市傳每月租金約100萬元。