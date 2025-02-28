融樂會宣布解散　執委會稱兩、三年前已開始考慮解散：光榮嘅結束

有24年歷史的少數族裔權益組織香港融樂會宣布解散，今日舉行特別會員大會，通過特別決議，進行成員自願清盤。執委會在新聞稿表示，解散是因為過去多年來的工作在社會已開始產生共鳴及影響，令該會相信其歷史使命已成功完成。

融樂會執委會主席莊明蓮表示，早於兩、三年前已開始考慮解散，原因無關政治及財政，而是該會認為當初成立的宗旨已經達到，形容解散是光榮的結束。該會現時大約有400多萬元財產，執委會已委任兩名清盤人，會在支付員工的遣散費、長期服務金等後，將剩餘財產捐理念相近的組織。



香港融樂會今（28日）舉行特別會員大會，就成員自願清盤進行決議。（資料圖片／盧翊銘攝）

特別會員大會16：1通過清盤決議

香港融樂會今日早上舉行特別會員大會，並以大比數16票支持、1票反對，通過成員自願清盤決議。執委會主席莊明蓮會後見記者表示，融樂會早於兩、三年前開始，已考慮解散。

執委會主席莊明蓮認為融樂會倡議及增權歷史任務已原則上達到

莊明蓮解釋，24年前該會成立時，香港並無機構服務少數族裔，無人留意到他們的聲音，不過在該會努力下，社會風氣已開始接受少數族裔，坊間不少機構服務將他們納入服務對象，政府各部門亦都加大了有關支援工作，因此該會認為其作為倡議及增權的歷史任務已原則上達到，遂決定解散，形容解散的決定不容易，但仍是「光榮嘅結束」。

▼2月28日 融樂會特別會員大會通過解散▼



莊明蓮：我可以好肯定話你聽（解散）唔係政治都唔係經濟

莊強調，解散原因無關政治及財政，「我可以好肯定話你聽，唔係政治都唔係經濟」，又透露在商討過程間曾諮詢前董事局成員，包括創辦人王惠芬，獲得她及絕大多數人的支持，甚至「有啲人話應該早啲」。

現有資產涉及約400萬元 會先用於支付員工

至於現有資產去向，莊提到執委會已委任兩位清盤人處理，涉及約400萬元，會先用於支付員工的遣散費、長期服務金等，至於剩餘部分，會按會章規定，捐贈予兩、三個與該會有相近理念的機構，又透露已有名單，會在一切確定後，再開會員大會決定。她又會提到，自願清盤是複雜程序，「唔會話一兩個月、兩三個月已經做起」，但相信清盤人會盡快處理。

她又提到，一些基金等的捐助，屬時限性，早前已經結束。至於現時提供的服務，例如為領取奬學金學生提供的訓練等，遺已經完成。

被問到該會有否未達到的目標、期望未來香港會如何改善少數族裔待遇等，莊明蓮稱，期望當局可以完善種族歧視條例及加強對少數族裔人士學習中文的支援。他有期望社會大眾可以繼續關注少數族裔議題，但稱有信心關注不會隨着該會解散而減少。

會議歷時12分鐘 通過解散 稱因已完成歷史使命

總幹事謝永齡於會後曾指，這個通過解散的會議，歷時12分鐘。香港融樂會於2001年由外展社工王惠芬創辦，關注少數族裔權益，2005年註冊為公共慈善機構。融樂會歷年推動多項議題，包括2009年生效的《種族歧視條例》、非華語學生支援，以至少數族裔的就業機會。

現時融樂會總幹事為謝永齡，他是平機會前委員。（資料圖片/余俊亮攝）

據該會網站，現時融樂會有6名員工，由執行委員會管理。現屆總幹事為平機會前委員謝永齡，他於2022年6月接任。執委主席為莊明蓮，副主席為Puja Kapai Paryani及賴建國，司庫鄭保華，以及成員陳家洛、林占士及王永平。

香港融樂會有限公司章程列明，如該會結束或解散、償還債務後仍有任何財產，不應將財產支付或分配予會員，而應給予或轉讓給其他與該會有類似目標的機構；成員應在解散前確定轉讓財產給哪些機構。