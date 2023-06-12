少數族裔哀歌｜經濟、家庭因素成壓力來源　融樂會指支援觸及率低

社會大眾近日再掀起對少數族裔支援不足的關注。融樂會總幹事謝永齡指，過往調查發現有約一半受訪少數族裔人士面對失業，疫情期間亦累積不少家庭問題，在經濟及家庭因素雙重夾擊下，這個族群面對極大壓力。



謝永齡說，上屆政府有政務司司長帶領的少數族裔事務督導委員會、立法會亦有少數族裔權益事宜小組委員會，但現在則只餘下三隊少數族裔外展隊提供服務，同時面對逾60萬人口的少數族裔，明顯嚴重不足，認為政府要加強對於少數族裔的支援，亦要提有關服務的觸及率，確保他們的圈子能接收到有關資訊，甚至主動出擊尋找高危、高壓力的家庭，在悲劇發生前及早提供支援。



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謝永齡說，少數族裔在香港面對種種不同的壓力，尤其是經濟方面的壓力最大。他提到，融樂會在疫情期間的一項調查，發現一千名受訪少數族裔人士，有約一半面對失業，近15%人有開工不足的問題，有不少受訪者更要以積蓄渡日。

除經濟壓力外，家庭壓力亦是另一大問題。謝永齡直指，少數族裔家庭的傳統觀念強，通常都是「男主外、女主內」，結果男士作為一家之主，就要負起經濟支柱的責任，工作養家。

而女士照顧小朋友的壓力亦同樣很大，因為少數族裔家庭普遍有五位成員，但只居住於100多呎的劏房之中，每日獨力照顧多名小朋友亦非常辛苦，尤其是在疫情期間，子女不用上學，累積不少家庭問題，沒有解決的機會。

少數族裔家庭不論經濟上、家庭上都面對不少困境，但政府及非政府的支援卻嚴重不足，謝永齡舉例說，政府目前只有三隊少數族裔外展隊提供服務，但本港的少數族裔人口逾60萬，嚴重「供不應求」。

他亦提到，上屆政府有一個由政務司司長領導的少數族裔事務督導委員會，加強統籌政府跨局和跨部門就支援少數族裔人士的內部協作，立法會亦有少數族裔權益事宜小組委員會適時提出建議，但現屆政府的相關工作明顯較少。

他續指，過去組織所接觸的少數族裔人士，絕大部分均不知道或未聽過政府有那些支援可以提供，只有極少部分知道，但使用的意欲亦十分低。他解釋，除語言不通外，文化差異亦令他們求助的意欲低，尤其是少數族裔中的女性。

謝永齡稱，他們的家庭觀念很重，女性的地位相對較低，亦不鼓勵家庭中的女性與其他人接觸，結果面對問題時通常只會向親戚朋友求助。

謝永齡認為，要長遠解決少數族裔在香港支援不足的問題，政府要加強對於少數族裔的支援，亦要提高有關服務的觸及率，確保他們的圈子能接收到有關資訊。另外，亦需要更主動尋找高危、高壓力的家庭，在悲劇發生前及早提供支援。