消息：融樂會醞釀解散　周五召開特別會員大會　表決清盤安排

創立24年、關注少數族裔議題的香港融樂會正着手解散，消息指，融樂會將於周五（28日）舉行特別會員大會，就成員自願清盤進行決議，如通過將醞釀解散。



2001年外展社工王惠芬創辦香港融樂會，關注少數族裔權益。（資料圖片/余俊亮攝）

香港融樂會於2001年由外展社工王惠芬創辦，關注少數族裔權益，2005年註冊為公共慈善機構。融樂會歷年推動多項議題，包括2009年生效的《種族歧視條例》、非華語學生支援，以至少數族裔的就業機會。

王惠芬近年已移居海外。她2013年因健康理由辭任總幹事，翌年9月由樂施會前區域統籌張鳳美接任。現屆總幹事為平機會前委員謝永齡，他於2022年6月接任。

現時融樂會總幹事為謝永齡，他是平機會前委員。（資料圖片/余俊亮攝）

據該會網站，現時融樂會有6名員工，由執行委員會管理。執委主席為莊明蓮，副主席為Puja Kapai Paryani及賴建國，司庫鄭保華，以及成員陳家洛、林占士及王永平。

香港融樂會有限公司章程列明，如該會結束或解散、償還債務後仍有任何財產，不應將財產支付或分配予會員，而應給予或轉讓給其他與該會有類似目標的機構；成員應在解散前確定轉讓財產給哪些機構。