融樂會解散稱完成使命　被解僱總幹事批荒謬　另起爐灶助少數族裔

有24年歷史、關注少數族裔權益組織香港融樂會通過成員自願清盤決議。執委會主席莊明蓮於會後表示，執委會認為當初成立的宗旨已經達到，已完成歷史使命，形容解散是光榮的結束。不過，在記者會後，原任總幹事謝永齡批評解散的定不負責任，影響不少融樂會獨有服務，又認為執委會解釋荒謬。

謝永齡透露融樂會數個月前已預備結束營運，但上月仍接受捐款，批評做法有嚴重問題。他稱，會與部份員工籌辦新的慈善機構，繼續支援少數族裔人士。



香港融樂會今日早上舉行特別會員大會，以大比數通過成員自願清盤決議。（廖雁雄攝）

香港融樂會今日早上舉行特別會員大會，並以大比數16票支持、1票反對，通過成員自願清盤決議。執委會主席莊明蓮會後解釋決定指，成立至今，社會風氣開始接受少數族裔，不少機構、政府部門亦都加大了有關支援工作，因此該會認為其作為倡議（advocacy）及增權（empowerment）的歷史任務已原則上達到，遂決定解散。

在會員大會後被即時解雇的總幹事謝永齡隨後見記者，稱因完成使命而解散融樂會的說法荒謬、欠缺說服力，又指現在香港仍有種族歧視等問題存在，批評解散做法不負責任，又引述捐助者指，「關閉是巨大錯誤」。

謝永齡又透露，他在上年九月得知融樂會已醞釀解散，但當時被執委會要求保密，同時要停運部分項目，又要收捐款，令他處境尷尬。他又形容做法有如明知將結業的健身室繼續招攬客人，認為做法不妥。

同被解僱的職員木小姐透露，在上月底才得知融樂會已醞釀解散，近日才確定會員大會後會被解僱。她又激動表示，對解散決定感到受傷、無言和失望，又指現時融樂會仍有10多個、共涉過百人的項目，包括中文班、精神健康諮詢等，不知如何向受惠的學校、機構等交代。

謝永齡又批評，融樂會清盤過程欠缺透明度，沒有諮詢員工、捐助者、少數族裔等意見，又強調融樂會是慈善機構，並非私人公司，清盤需經廣泛諮詢和溝通，又引述「接近消息人士」稱，該會解散的原因，是「我唔做，又唔想畀人做」。

二人指，將成立名為「香港多元動力」的慈善機構，期望繼續促進香港多元文化，改善少數族裔的待偶。