啟德開幕禮「宇宙最強」甄子丹VS「世一劍后」江旻憓搶先睇｜有片

啟德體育園今日（1日）正式開幕，開幕典禮傍晚約6時半在啟德主場館舉行，踏入表演環節，現場播放有「宇宙最強」之稱的甄子丹及巴黎奧運女子重劍金牌得主、「世一劍后」江旻憓表演的短片《獅子山下，華山論劍》，之後兩位真人現身進行劍擊表演賽，掀起高潮。「宇宙最強」VS「世一劍后」搶先睇。



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雙方曾多次打成平手 江旻憓終以5比4大勝

在首輪歌唱表演後，現場播放甄子丹和奧運金牌得主江旻憓表演的短片，其後兩位出場進行劍擊表演賽。表演初時，雙方多次打成平手，但最終由江旻憓以5:4勝出，現場隨後傳出掌聲及歡呼聲。

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典禮將圍繞四大主題——「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」，演繹啟德的歷史與蛻變。表演嘉賓包括本地和內地的演藝界、精英運動員代表等，包括甄子丹、容祖兒、MC張天賦以及「劍后」江旻憓等。

啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：

• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025

• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」

• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽



在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。