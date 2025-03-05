《急症室的使命：妥善分配資源　守護生命優先權》

香港公立醫院急症室每日約有6,000名病人求診，更是6,000份對生命的託付。

然而……

當一名心絞痛患者因急症室擠滿非緊急病人而苦候診治，例如一般傷風感冒、病情穩定的病人；

又或者，當一名嚴重燒傷工人錯失黃金治療期，只因有人為求一張病假紙以換取翌日不用上班而擠往急症室求診。

我們必須直面一個尖銳的現實──急症室的「緊急」定義，正被系統性地侵蝕。這關乎整個社會能否重新理解「生命通道」的價值。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



急症室的核心使命是為危急病症提供即時介入。儘管現時公立醫院急症室已設有分流機制，仍需投入大量人力和資源來應付非緊急的病人。

急症室的核心使命，是為危急病症提供即時介入。根據急症室的分類標準，第四、五類的半緊急或非緊急病例佔本港急症室求診量近一半，嚴重消耗醫護人員處理真正急症的能力。一名分流護士坦言：「每晚至少有30名市民因為不想等私家診所營業，而將急症室當成『24小時便利診所』。」這種選擇背後的隱形成本，正正是心肌梗塞患者的搶救時間延長，亦是創傷患者因分流延誤而導致併發症的風險倍增。

要破解這一困局，推動公眾教育是關鍵之一。要令公眾明白何謂真正「急症」，並建立「分級就醫」概念，讓「先去普通診所，有需要時再轉介」成為理所當然的選擇。過去十年，半緊急或非緊急病人比例雖然有所回落，但依然佔急症室總求診量的相當部分。

要令公眾明白何謂真正的急症，推動公眾教育是關鍵之一。

儘管現時急症室已設有分流機制，仍需投入大量人力和資源來應付這類病人。一些地區開始引入「院前分流」模式，透過流動應用程式或諮詢服務，以引導病人適當使用醫療資源，或在急症室完成分流後，建議病人轉往其他診所接受治理。要達至實效，醫療行業亦需配合，加強夜間及假日時段的一般門診服務。

急症室不是「最快看到醫生的地方」，而是「阻止死亡與殘障的最後堡壘」。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

