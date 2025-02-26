每年四萬多人於公立醫院離世，雖然醫處離世現時多，居處離世暫時少，集各方之力信可前進，願望就是明天。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



律敦治醫院前身律敦治療養院80年代在院長紀寶儀修女帶領下推展住院病人紓緩治療 。

民間以前談及親人離世用字多以「走」相代。不少大廈樓層「四」字皆空，就算常說「真係想死」亦多是上班時的感嘆語；真情談死何容易？而上世紀讀醫時較少領悟用地道「慈」語向逝者家人表白至親死訊，亦少裝備幾組勸慰喪親者的暖話。多得各界有心人歷年來推動，紓緩治療發展有道，生死課題在醫社界已非陌生，可是卻仍非家中閒話家常的話題。

不過，喪親者看來，如何順變卻是切身話題。如人生是一程車，至親突然半途落車，難離難捨之際，難免千頭萬緒來襲──亂、酸、怨、倦、怒、哀、慮、痲、愧、燥；反應大少、長短視乎歷程快慢、個人韌性、關係厚薄、社交助力等因素。親人不幸「死去」，生人也要「活來」，要償釋懷願，「超度」或需時。醫護者和近親固然可以幫忙；而除了一句耳熟的「節哀順變」，朋友多儲備幾段勸慰的暖話亦可受用。

紓緩治療科的外展護士探訪居家病人，遞送的不單是專業護理，還有慈心善意。

爲何要早點想想死？就算並非人人同意「人一出世就在倒數」，但始終人增壽時，不少亦身患頑疾，那麽遠的死亡也可以這麽近，所以頑疾已不能逆轉而尚可自主之際，便亟需開始思考「預設照顧計劃」。這計劃是指各方考慮疾病、治療利弊、病人意願，解答日後病危時如何醫、護、養的重複商討過程；直白無禁忌地說可能是「最尾一年甚至最後幾日想邊度過、點醫法合你意？」甚麽是適當時機開始商討？時間不宜過早或過遲，其一是病程明顯進入後期之時。

至於「預設醫療指示」則是到生命末段而不能自決時，在特定情況下拒絕如心肺復甦術等維生治療，此決定並非代表病人已被放棄，只是按其意願避免了已無效的治療；文雅點可説成「請任我順路向前，只跟心中意願去走」。此「順路」可有別名？就是「安寧路」。

徒手逐步鋪砌的 《安寧路 》上，求萬里星際， 燃點你路……

醫院管理局將會舉辦以「鋪安寧路」爲題的講座，邀請院舍參加研討，也跟病人組織一聚，帶動大家早點想想死、談談生。

臨終路長短不一，能否自選慢工鋪砌？如腦退化症病人走的是全馬，慢性肺病急轉差卻是百米跑，親人要代揀怎樣走，路短便難選；有些心意，不可等某個日子才講，還是早講早如願，早鋪早安寧。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

