送貨員涉殺親女　法醫指女童大部份腦組織壞死　並有退化跡象

送貨員涉虐殺3歲女兒案，控方今午（5日）在高等法院傳召法醫指逝去女童雅思腦部的組織大部份已壞死，水腫嚴重且多處出血，屬非常嚴重的腦部受傷。此外，雅思亦有胸腺縮細情況，醫學上稱之為退化，成因或與營養不良或壓力大引起，壓力亦包括持續的虐待和襲擊。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

法醫郭嘉琪(右)指女童雅思大腿上的瘀痕呈啡色，似是舊有並正在癒合的傷勢。(陳蓉攝)

死因是頭傷及支氣管肺炎

法醫郭嘉琪醫生於2020年8月3日為雅思進行解剖，法醫報告指雅思的直接死亡原因是頭部受傷連帶支氣管肺炎。

瘀痕變啡即傷口正在癒合

控方傳召法醫郭嘉琪作供，郭指出，雅思大腿內側的深啡色瘀痕，有可能是由手指用力擠壓造成，瘀痕與生母早前供稱的暴力事件吻合。郭續指出，大腿內側的傷痕非小朋友在生活中容易造成的傷勢，若孩童摔倒等意外造成的傷勢一般亦會在外側為主。她又指，新瘀痕多數呈紅或紫色，但雅思身上瘀痕已變啡，這是傷口癒合的症狀，相信在入院前兩、三日前造成。雅思身上有新近亦有非新近的傷勢。

控方續問，假設雅思被人用雙手從後捉住大腿，向下搖或「chok」，所造成的傷痕，會否與雅思身上的瘀傷吻合，郭稱吻合。

眼底出血非常嚴重

郭又指出，雅思兩隻眼睛的底部均有出血情況，且屬非常嚴重，出血的範圍大到視網膜邊緣亦有出血，認為傷勢與劇烈搖晃有關。

腦組織大部份壞死

對於雅思腦部的傷勢，郭作供指，雅思的腦細胞受傷，腦組織大部分壞死，水腫嚴重令腦部受壓，顱內壓非常大，多處有出血，屬非常嚴重的腦部受傷。

無法憑瘀傷認出是那隻手指

辯方盤問時問雅思大腿的瘀傷是否由手指公造成，郭稱其傷痕與成年人的手指頭大小差不多，但無法單憑照片認出是哪隻手指。

辯方就搖晃位置盤問郭，如果有人要搖晃小孩，捉住其腰部或上臂搖晃會否更劇烈。郭回應指：「實際上就無人研究過，我認為無乜大分別。」

胸腺縮細有不同成因

辯方續問，郭在報告中曾提及雅思有胸腺退化的問題，郭稱，雅思的胸腺縮細，在醫學上稱之為退化，而胸腺退化可以由很多因素造成，包括營養不良及壓力，但她無法確定胸腺開始退化的時間。郭在控方覆問時稱壓力包括持續的虐待和襲擊。

法醫指搖晃非必然會造成傷勢

控方覆問指，法醫的檢驗能否驗出2星期以前曾發生過在雅思身上的搖晃？郭指出，舊傷是無法檢驗出的。控方續問，搖晃是否必然會造成傷勢，郭續指，傷勢非必然會發生，檢驗只能看到1-2星期內發生的事情，在此之前的無法看到。有事件發生而傷口已癒合，或事件從未造成傷勢都是有可能的。

案件編號：HCCC61/2022