勿輕視臉上冒出小肉粒　隨時「疣」作怪

臉上突然出現凸起的肉粒，看似是普通油脂粒，一段時間後卻發現越長越多，有可能是「疣」作怪。長於臉上的疣外觀與油脂粒及汗管瘤看來相似，容易令人有所混淆。須注意疣具有傳染性，為免「滿臉粒粒」影響外貌，甚至傳染他人，下文會介紹三大簡單識別疣的方法，引導患者及早治療和處理。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅

疣是由過濾性病毒「人類乳頭瘤狀病毒」（HPV）感染導致的皮膚增生，多屬良性，患者會長出肉色或啡黑色的肉粒。疣本身可以出現於身體任何地方，常見部位是臉、頸、身及手腳。生疣而坐視不理，可能隨時間而越生越多，數量可以達至數以百計或以上，甚至可能傳染他人。

疣大致可分為扁平疣、尋常疣、性病疣及足底疣。今次先集中談談當中常見於臉上出現的扁平疣，皆因扁平疣表面光滑，大多呈肉色，「小肉粒」一樣的外觀及大小，與油脂粒及汗管瘤相似，容易令人混淆。要識別以上三者，可以從出現的位置、對稱及顏色著手。

臉上出現的扁平疣，皆因扁平疣表面光滑，大多呈肉色，「小肉粒」一樣的外觀及大小，與油脂粒及汗管瘤相似，容易令人混淆。（圖片：Shutterstock）

（一）位置：油脂粒一般出現於油脂分泌旺盛的T字位；汗管瘤屬於眼周汗管細胞增生，多數長於眼睛附近。反觀疣可以於臉上任何地方出現。

（二）對稱：臉上的油脂粒及汗管瘤多數是對稱分布，而疣則不同。

（三）顏色：油脂粒及汗管瘤以肉色、淡黃色等淺色為主。而疣除了呈肉色，亦可呈啡色及黑色等等。

疣與油脂粒及汗管瘤不能混為一談。舉例而言，若患者誤將疣錯認為油脂粒去擠壓，有機會令疣病毒「隨手」傳染至臉上或其他部位，甚至傳染他人。對於皮膚病症，「觸摸」及「擠壓」大多不會有所幫助，反而有機會弄巧反拙，令皮膚進一步受感染或受損。

上述三者的治療方法亦有所不同，扁平疣主要採用冷凍治療、二氧化碳激光及電灼治療三種方法。冷凍治療以低溫液態氮氣破壞及消滅疣。二氧化碳激光則可以精準地清除疣。而電灼治療透過高溫電流去疣。汗管瘤亦可以透過以上三種方法，加以改善。至於油脂粒未必需要特別處理，可以透過做好洗臉及控油，減少冒出油脂粒。

不少病人或單憑眼見疣數量較少，自覺病情輕微，自行購買水楊酸藥品塗於患處，以望「脫疣」。雖然水楊酸可以溶解及破壞備受感染的皮膚角質，使疣慢慢脫落，但水楊酸在治疣方面，大多建議用於手腳等身體部分較佳，用於臉部則需要非常小心。曾有病人將水陽酸用於臉部後弄傷皮膚，原因可能與塗抹份量過多，或是塗抹「出界」有關。當使用水楊酸藥品後，產生灼熱感、皮膚破損或潰爛，應立即停用。

人類對疣沒有免疫力，痊癒後接觸到新病源有可能再受感染，日常出入公眾場所時盡量避免接觸公用物品，例如自備拖鞋出入游泳池及自備個人瑜伽蓆運動等。

雖然生疣不會對身體健康構成影響，但滿臉粒粒亦影響儀容，建議患者及早求醫，以免耽誤病情，否則越生越多疣之下，治療難度自然加深，復原時間亦拖長。

我們對疣沒有免疫力，痊癒後接觸到新病源有可能再受感染。有化妝習慣的人士，康復後宜避免重複使用可能已帶病毒的化妝用具及化妝品。日常出入公眾場所時，亦盡量避免接觸公用物品，例如自備拖鞋出入游泳池及自備個人瑜伽蓆運動等。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

