從西關老祖結業剖析米芝蓮死亡之吻　業界稱消費降級遇加租成死結

港澳米芝蓮2025必比登推介名單出爐翌日，連續3年上榜的佐敦外賣古法瀨粉店「西關老祖」宣布結業，米芝蓮死亡之吻再一次應驗？

香港餐飲聯業協會會長黃家分析，獲米芝蓮認證餐廳須維持食物及服務質素滿足顧客的期望，經營成本高於一般餐廳，但香港正在消費降級，而部份業主也照樣加租，最終本應屬榮譽的米芝蓮認證或反成經營壓力。

在「西關老祖」附近的一間甜品店東主慨嘆，近來附近至少有3間食肆結業，感嘆「隔離鄰舍又倒閉一間」，又指「個心都唔係好舒服」。



港澳米芝蓮2025必比登推介名單出爐翌日，其中上榜的瀨粉店西關老祖即在社交平台宣布結業。（米芝蓮網頁圖片）

▼疫情後11間曾宣布結業的米芝蓮餐廳▼



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西關老祖一帶「吉店」多 鄰居糖水店稱起碼3間結業

西關老祖所在的佐敦文苑街一帶，曾聚集多間燒烤店及泰國菜餐廳，不過近年疑似爆發結業潮，甜品店糖水雄今日在社交平台發文感嘆「隔離鄰舍又倒閉一間」。店主高先生向《香港01》透露，觀察到西關老祖平日生意只算一般，又指「睇住佢哋陸續結業，個心都唔係好舒服。」

其實西關老祖只是結業浪潮的其中一員。高先生感受到過去兩年街上人流顯著減少，附近起碼有3間餐廳結業，包括區內老字號飯店，也有燒烤店因業主加租而倒閉。他認為該區難以再像過去百花齊放，吸引市民專程到該區「搵食」。

那麼糖水雄的生意狀況如何？高先生稱，雖然經營環境相對困難，但有賴店舖提供堂食及外賣服務，加上團購的幫補，暫時尚能掙扎求存。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，業主加租為米芝蓮餐廳結業的主因之一。（龔嘉盛攝）

米芝蓮餐廳結業三大原因︰經營成本高、消費降級、業主加租

香港餐飲聯業協會會長黃家和分析指，米芝蓮餐廳表面風光，實質有苦自己知，他們在獲得名號後，需要維持食物及服務質素，以滿足顧客的期望，因此相對於其他餐廳，花費的成本更高，一旦本港經濟不理想，將會迎來更大的挑戰。

黃家和解釋，目前部份港人消費降級，轉吃兩餸飯店等平民餐廳，部份則寧願節省開支，留待北上消費或出外旅遊，惟米芝蓮餐廳普遍定價較高，便首當其衝生意大受打擊。

壓倒駱駝的最後一根稻草便是業主。黃家和認為，業主不相信米芝蓮餐廳遭遇經營困難，照樣加租，最終餐廳結業收場，本應屬於榮譽的米芝蓮，則成為大眾眼中的死亡之吻。「掛住米芝蓮嘅頭銜，業主係唔會平租畀你。」

籲米芝蓮餐廳善用小紅書宣傳吸內地客

不過據網上資料，西關老祖定價不算昂貴，招牌菜西關瀨粉只收32元、極黑黯然銷魂飯收66元，理應生意不俗。黃家和卻指出，佐敦的競爭非常激烈，區內開有多間酒樓、咖啡室、兩餸飯店等，估計西關老祖不敵中低檔餐廳。

其實死亡之吻不僅限於香港，黃家和表示巴黎多間知名的米芝蓮餐廳，近年亦相繼結業，但香港不同於擁有背靠內地的優勢。他指，自中港恢復一簽多行後，內地旅客數目增加，建議本地米芝蓮餐廳可在小紅書等內地平台，善用米芝蓮的名號加強宣傳。