米芝蓮如死亡吻？盤點至少11間推薦食肆疫後離場　一間公布日結業

香港餐飲業近年受經濟及北上熱衝擊，捱不住結業消息停不了，即使獲米芝蓮推薦也未必可倖免，佐敦瀨粉店「西關老祖」周六（8日）就在社交平台宣布結業。有人形容獲米芝蓮認證如獲「死亡之吻」，翻查疫情後資料，最少有11間獲米芝蓮推薦的食肆結業、搬遷或易手。在2023年4月第15屆《香港澳門米芝蓮指南 2023》上榜食肆名單中，「D.H.K疊囍居」獲米芝蓮一星殊榮，但當日餐廳未有派人領獎，總經理更突然宣布餐廳結業。



米芝蓮餐廳評級制度推出多年，是老饕覓食的首選指南，但在香港，也有人形容獲米芝蓮認證如獲「死亡之吻」。(米芝蓮網頁)

▼疫情後11間曾宣布結業的米芝蓮餐廳▼



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僅少量餐廳成功捲土重來 包括米芝蓮一星「廚魔名人坊」

近年本港爆發結業潮，不論是過江龍或本地薑，也不敵市道疲弱及北上熱潮，只能黯然結業，甚至獲得國際認可的米芝蓮餐廳，同樣無法倖免。翻查資料，自疫情結束的2023年以來，最少有11間獲米芝蓮推薦食肆結業、搬遷或易手。

雖然有少量餐廳能夠捲土重來，例如開業兩年便兩度獲得米芝蓮一星的「廚魔名人坊」，成功搬遷至新址繼續營業；60年老字號「坤記糕品專家」疑似交由徒弟接手。惟絕大部份餐廳在倒閉後，從此絕跡。

「D.H.K疊囍居」首次入選米芝蓮一星即結業

中菜館「D.H.K疊囍居」在2023年首次入選米芝蓮一星，但領獎禮當日沒有派員出席，同日更傳出結業的消息，多名員工到場了解及追討欠薪。當時餐廳總經理曾表示，餐廳開業兩年面臨經營困難，每月虧損50萬元至100萬元，最終董事局決定停業。

▼D.H.K疊囍居首次入選米芝蓮一星餐廳即結業▼



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三間米芝蓮餐廳因店主退休「光榮結業」

不過，並非所有餐廳因經營困難或租金上調而倒閉，例如「新園興記燒臘飯店」開業約40年，已累積大量街坊熟客，平日門庭若市，惟因員工年事漸高，只能決定光榮結業。

「坤記糕品專家」老闆傅氏兄弟同樣因踏入退休年齡，子女又不願接手，最終告別街坊。至於由一代粥王李景主理的「粥麵館」，也因退休而決定結業，但網上最新資料則指已易手。。

「陳勤記」搬至康城商場後結業 中環新店續營業

至於已有77年歷史的「陳勤記鹵鵝飯店1948」，由於舊店所在的樓宇結構老化，2020年從上環舊店搬遷至康城一間商場，新店繼續每年獲得米芝蓮必比登推介，至2024年8月中卻突然宣告結業。不過，陳勤記於2023年10月開張的中環分店仍在營業。