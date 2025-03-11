Deliveroo戶戶送撤走｜學者：兩平台短期仍會推優惠吸客未必加價

【Deliveroo / Foodpanda / KeeTa / 飲食業】進駐香港9年的戶戶送Deliveroo宣布4月7日後結束香港業務。恒生大學市場學系助理教授鄺家麒今（11日）表示，市場剩下兩間外賣平台，相信運費或商戶佣金短期未必提高，因為平台需要吸納Deliveroo客源，以及市場仍有競爭者。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則認為foodpand及KeeTa的競爭會「白熱化」，又關注剩下兩間外賣平台後，餐廳要支付的分成比例會否調升，「兩個平台短期可能有優惠畀消費者同埋餐廳，燒銀紙搶佔市場……但長遠可能你又贏唔到我，我又打唔低你，可能會加返分成。」



學者：外賣行業僧多粥少 經營成本上漲

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒在港台節目《千禧年代》表示，外送平台競爭激烈，KeeTa加入後令行業「僧多粥少」，相信Deliveroo撤走是純粹商業考慮。他認為，平台經營成本越來越貴，例如要不斷更新軟件和硬件。

有意見指北上消費影響外賣平台收益，鄺家麒認為市民通常周末北上，平日較少受影響。雖然愈來愈多人外出堂食，但外送與堂食理應相輔相成，外送平台可與餐廳合作可擴大市場，例如增加家居配送，相信有助分攤成本。他又說本港不像內地地方大、可塑性高，光做外賣的市場潛力有限，他鼓勵經營者想出更多點子，了解消費者需要，才能在香港市場「站穩陣腳」。

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒。（恒生大學圖片）

料兩平台短期未必調高運費或商戶佣金

隨着戶戶送撤走，鄺家麒認為平台短期內未必調高運費或商戶佣金，因為其餘兩間外賣平台需要吸納戶戶送客源，加上市場仍有競爭者，未必有價格變動。

他又認為KeeTa短期內維持以優惠搶佔市場的策略，相信若經濟進一步疲弱，優惠對市民仍有吸引力。不過，長遠而言KeeTa不能單靠優惠取得優勢，需加強服務和選擇，例如與餐廳合作推出限量套餐，才能鞏固優勢。

黃家和關注餐廳要支付的分成比例會否調升

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，初期戶戶送及foodpanda要求餐廳分成35%，及後KeeTa攻港後，兩間平台分成減少至30%。他關注剩下兩間外賣平台後，餐廳要支付的分成比例會否調升。他說：「兩個平台短期可能有優惠畀消費者同埋餐廳，燒銀紙搶佔市場……但長遠可能你又贏唔到我，我又打唔低你，可能會加返分成。」

黃家和提及，疫情期間整個外賣市場份額佔餐飲超過30%，但隨着疫情過去及消費模式改變，目前只餘下12%。他認為foodpanda近年積極拓展，KeeTa的背後支援亦龐大，不惜工本「攞到市場（份額）先」。若以餐飲業全年1,000億元收入計算，Deliveroo只有不足30億。他相信Deliveroo撤走後，競爭仍然激烈，短期內繼續白熱化。